Sürpriz: Diomande hem Real Madrid hem de Paris ile aynı anda anlaştı

Real Madrid, Leipzig'in genç Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Yan Diomande'yi kadrosuna katma yarışını sonuçlandırmaya yaklaşıyor. İspanyol kulübü, mevcut transfer döneminde oyuncuyu bünyesine katmak için verilen mücadelenin önüne geçmiş durumda.

Alman gazeteci "Sky Sport" muhabiri Florian Plettenberg, bugün cumartesi, Diomande'nin şu anda Real Madrid ve Paris Saint-Germain ile her biriyle en az 2031 yılına kadar uzanacak bir sözleşme üzerine iki sözlü anlaşmasının bulunduğunu, ancak oyuncu ile Manchester City arasında herhangi bir sözlü anlaşma olmadığını söyledi.

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Plettenberg, Real Madrid ve Paris Saint-Germain'in mevcut durumdan tamamen haberdar olduğunu, taraflar arasında bugün yeni temaslar yaşandığını ve Fransız kulübünün oyuncuyu transfer etme girişiminde hâlâ kararlı olduğunu, bu sırada Real Madrid'in Leipzig ile anlaşmaya varmak için hamlelerini yoğunlaştırdığını ve Alman kulübüyle doğrudan müzakerelere çoktan başladığını açıkladı.

Alman gazeteci, Leipzig'in oyuncuyu satmaya açık olduğunu, ancak 100 milyon euro karşılığında ayrılmasına razı olmayacağını belirtti; kulüp, bu meblağın Fildişi Sahilli kanat oyuncusundan vazgeçmek için istenen değere yaklaşmadığını dahi düşünüyor.

Real Madrid, Diomande transferi için özellikle Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ın İspanyol kulübünden bu yaz ayrılma ihtimallerinin artmasıyla birlikte güçlü bir şekilde çalışıyor.



