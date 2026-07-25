Goal.com
CanlıBiletler
Cote D'Ivoire Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Sürpriz: Diomande hem Real Madrid hem de Paris ile aynı anda anlaştı

Transfers
Real Madrid - Fiorentina
Real Madrid
Fiorentina
Club Friendlies
Real Madrid - Leganes
Leganes
Espanyol - Real Madrid
Espanyol
La Liga
RB Leipzig - Mönchengladbach
RB Leipzig
Mönchengladbach
Bundesliga
Paris Saint-Germain - Rennes
Paris Saint-Germain
Rennes
1. Lig
M.City - Inter
M.City
Inter
Hull City - M. United
Hull City
M. United
Premier Lig
Arsenal - M.City
Arsenal
Community Shield
Y. Diomande
İspanya
İtalya
Almanya
Fransa
İngiltere
Galler
Côte d’Ivoire

Fildişi Sahili yıldızı için rekabet kızışıyor

Real Madrid, Leipzig'in genç Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Yan Diomande'yi kadrosuna katma yarışını sonuçlandırmaya yaklaşıyor. İspanyol kulübü, mevcut transfer döneminde oyuncuyu bünyesine katmak için verilen mücadelenin önüne geçmiş durumda.

Alman gazeteci "Sky Sport" muhabiri Florian Plettenberg, bugün cumartesi, Diomande'nin şu anda Real Madrid ve Paris Saint-Germain ile her biriyle en az 2031 yılına kadar uzanacak bir sözleşme üzerine iki sözlü anlaşmasının bulunduğunu, ancak oyuncu ile Manchester City arasında herhangi bir sözlü anlaşma olmadığını söyledi.

Ayrıca oku

Real Madrid en yeni transferinin tanıtım tarihini belirledi

Rodri, Real Madrid'e transfer konusundaki tavrını Manchester City'ye bildirdi

Plettenberg, Real Madrid ve Paris Saint-Germain'in mevcut durumdan tamamen haberdar olduğunu, taraflar arasında bugün yeni temaslar yaşandığını ve Fransız kulübünün oyuncuyu transfer etme girişiminde hâlâ kararlı olduğunu, bu sırada Real Madrid'in Leipzig ile anlaşmaya varmak için hamlelerini yoğunlaştırdığını ve Alman kulübüyle doğrudan müzakerelere çoktan başladığını açıkladı.

Alman gazeteci, Leipzig'in oyuncuyu satmaya açık olduğunu, ancak 100 milyon euro karşılığında ayrılmasına razı olmayacağını belirtti; kulüp, bu meblağın Fildişi Sahilli kanat oyuncusundan vazgeçmek için istenen değere yaklaşmadığını dahi düşünüyor.

Real Madrid, Diomande transferi için özellikle Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ın İspanyol kulübünden bu yaz ayrılma ihtimallerinin artmasıyla birlikte güçlü bir şekilde çalışıyor.


Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin