Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'nin Napoli'deki geleceğine dair şüpheler giderek artıyor. Hollanda ve Belçika kulüplerinin oyuncuyu kadrolarına katmak istemesiyle birlikte, İtalyan ekibinden yaklaşan kış transfer döneminde ayrılabileceğine dair yeni işaretler ortaya çıktı. Oyuncunun Avrupa futbolundaki konumu ve geçmişi göz önüne alındığında bu adım büyük bir sürpriz olabilir.

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Transfer haberleri konusunda uzman İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, De Bruyne'nin ocak ayında Napoli'den ayrılmayı ciddi şekilde düşündüğünü açıkladı. Romano, PSV ve Anderlecht'in oyuncunun mali taleplerini anlamak ve transfere bakışını öğrenmek için temsilcileriyle resmi temaslara başlamasının ardından eski Manchester City oyuncusunun adının kış transfer döneminde sıkça gündeme geleceğini vurguladı.

Romano, resmi YouTube kanalında iki kulübün ilgisinin yalnızca sportif boyutlarla sınırlı olmadığını, kişisel ve ailevi etkenleri de içerdiğini belirtti. De Bruyne, Belçika'ya yakın olmak istiyor. İki kulüpten birine yapacağı transfer, yüksek rekabet seviyesinde oynamaya devam etmesinin yanı sıra ona bu imkânı da sağlayabilir.

Romano ayrıca PSV'nin Belçikalı yıldıza iç arenadaki kupalar için mücadelenin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde forma giyme fırsatı sunabileceğini, Anderlecht'in ise memleketine yakın olmasını sağlayacak bir başka seçenek olduğunu ekledi.

PSV harekete geçti, oyuncunun temsilcileriyle temas kuruldu

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PSV'nin De Bruyne'ye olan ilgisi artık geçici bir söylenti olmaktan çıktı. Hollanda kulübü, transferi ocak ayında tamamlama ihtimalini araştırmak için oyuncunun temsilcileriyle iletişime geçti ve son dönemde somut adımlar atılmaya başlandı.

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Hollanda ve İtalya basınında daha önce PSV'nin Belçikalı orta saha oyuncusuyla ilgilendiğine dair haberler yer almıştı. Gazeteci Romano'ya dayandırılan haberler de taraflar arasında temasların bulunduğunu doğrularken transferin tamamlanması için gereken mali boyutlar ve şartlar üzerindeki çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Football Italia'nın aktardığı Hollanda kaynaklı haberlere göre PSV, Napoli'ye 2 milyon euroluk ilk teklifini yaptı ancak İtalyan kulübü daha yüksek bir bonservis bedeli beklediği için teklifi reddetti. Bu durum, transferin tamamlanması için önde hâlâ uzun bir yol olduğuna işaret ediyor.

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Napoli'nin onayı, oyuncunun geleceğinin belirlenmesinde kilit unsur olmaya devam ediyor. Zira De Bruyne'nin İtalyan kulübüyle sözleşmesi sürüyor ve ayrılığı konusunda bir anlaşmaya varılmadan transfer olması mümkün değil.

İtalya'dan ayrılık düşüncesinin ardında ailevi kriz var

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Napoli'den ayrılmayı düşünmesinin nedenleri sportif etkenlerle sınırlı değil. Ailevi boyutun da De Bruyne'nin geleceğinde önemli bir rol oynadığı görülüyor.

Belçikalı yıldız, memleketine daha yakın bir ortama dönmek istiyor. Bu da Hollanda'ya transferi coğrafi açıdan uygun bir seçenek haline getiriyor. Özellikle Eindhoven şehrinin Belçika'ya görece yakın olması, ailesine ve evine yakın olmasına imkân tanıyor.

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De Bruyne'nin eşi Michèle Lacroix daha önce Napoli'deki aile hayatının zorluklarından söz etmiş, oyuncuya yönelik büyük taraftar ilgisi nedeniyle ailenin kısıtlamalarla karşı karşıya kaldığını, birlikte dışarı çıkmanın ve şehirde gezmenin kolay olmadığını anlatmıştı.

Lacroix, Belçika dergisi "Nina"ya verdiği demeçte ailenin Limburg bölgesine dönme isteğine dikkat çekerek mümkün olan en kısa sürede orada yaşamak istediklerini söylemişti.

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Bu koşullar, aile istikrarını ve yüksek seviyede profesyonel kariyerin devamını bir araya getirebilecek bir adres olarak PSV'nin ilgisini daha da önemli kılıyor.

Napoli tutumunu koruyor, De Bruyne'nin geleceği her ihtimale açık

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Napoli, De Bruyne'yi Haziran 2025'te, Manchester City'de on sezon süren uzun serüveninin sona ermesinin ardından kadrosuna kattığını açıklamıştı. Belçikalı yıldız bu süreçte, başta Şampiyonlar Ligi ve altı Premier Lig şampiyonluğu olmak üzere pek çok kupa kazanmıştı.

Oyuncu, orta sahaya olağanüstü bir katkı sağlayacağı beklentileriyle İtalyan ekibine bonservissiz olarak katıldı. Ancak 2025-2026 sezonunda yaşadığı ve onu dört aydan uzun süre sahalardan uzak tutan ciddi kas sakatlığı nedeniyle bu deneyim, iki tarafın beklediği ideal şekilde ilerlemedi.

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Sahalara dönmesine rağmen geleceği tartışma konusu haline geldi. Özellikle Haziran 2027'de sona eren ve Napoli'ye 2028'e kadar bir sezon daha uzatma opsiyonu tanıyan bir sözleşmesinin bulunması bu tartışmaları alevlendiriyor.

İtalyan basınına göre kulüp, sezon ortasında ayrılığını kolaylaştırmaya istekli görünmüyor. PSV ise durumu değerlendirerek oyuncuyu Hollanda Ligi'ne transfer olmaya ikna etmek istiyor.

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Öte yandan Romano, De Bruyne'nin hâlâ bir Napoli oyuncusu olduğunu ve onu kadrosuna katmak isteyen herhangi bir kulübün hem oyuncuyu ikna etmesi hem de İtalyan yönetimiyle anlaşmaya varması gerektiğini vurguladı.

Bu tabloda önümüzdeki haftalar, Belçikalı yıldızın geleceğinin belirlenmesinde kritik olacak gibi görünüyor. Müzakereler mali ve idari engelleri aşmayı başarırsa De Bruyne, kariyerinde İtalya'daki spot ışıklarından uzakta, memleketine ve ailesine yakın yeni bir durağa adım atabilir.