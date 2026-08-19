Rodri, Barcelona taraftarının karşısına çıktığı ilk anda tüm dikkatleri üzerine çekti. İspanyol orta saha, dostluk kapsamındaki Joan Gamper Kupası'nda Mısır ekibi Ahly ile oynanacak maçın başlamasına kısa süre kala "Spotify Camp Nou" sahasındaki takım tanıtımı sırasında olağanüstü bir karşılamayla ağırlandı. Aynı gecede Frenkie de Jong ise en zor anı yaşadı; tanıtımı sırasında yükselen alkışların üzerini yuhalamalar bastırdı.

16 numaralı formayı giyen Rodri, takım tanıtım töreni boyunca taraftardan en çok tezahürat alan oyuncu oldu. Bu durum, Katalan kulübüne transferinin yarattığı heyecanın boyutuna dair erken bir işaret niteliğindeydi.

Rodri sahneyi herkesin elinden aldı

"Mundo Deportivo" gazetesine göre Rodri, sahaya Dani Olmo ile birlikte çıktı ve taraftar bu yeni transferi fark eder etmez Barcelona forması giyen oyuncuya yönelik ilk tezahürat ve alkışlar başladı.

Lamine Yamal ile Pedri'nin adını taşıyan binlerce formanın arasında, Rodri'nin adının yazılı olduğu bazı Barcelona formaları da göze çarptı. Bu durum, transferi çevreleyen beklentilerin büyüklüğünün açık bir yansımasıydı.

İspanyol orta saha, sahaya adım attığı andan itibaren "Spotify Camp Nou"daki atmosferden etkilenmiş görünüyordu. Tüm oyuncular arasında en büyük karşılamayı almadan önce, tanıtım töreni boyunca bakışlarını tribünlere çevirmeyi sürdürdü.

Görünen o ki Rodri, Barcelona soyunma odasına yalnızca yeni bir transfer olarak değil, genç ve hırslı bir takımın içinde liderlik rolü üstlenmesi beklenen oyunculardan biri olarak giriyor. Bu durum, tanıtımı sırasında konuştuğu sakin ve kendinden emin üsluba da yansıdı.

Diğer tarafta De Jong

Rodri olağanüstü bir gece yaşadıysa, Frenkie de Jong tanıtım sırasında en zor anları geçirdi.

"Mundo Deportivo", Hollandalı orta sahanın aldığı alkıştan çok yuhalamaya maruz kaldığını aktardı. Bu taraftar tepkisi, Dünya Kupası sırasında yaşadığı ve kendisini sezonun ilk bölümünde takımdan uzak tutacak sakatlığa dair yaptığı açıklamalarla bağlantılı görünüyor.

De Jong, geçici olarak Barcelona'nın kaptanlık pazubandını da kaybetmişti; bu da sahada boy gösterdiği sırada taraftar tepkisinin şiddetini artırdı.

Flick taraftara Katalanca seslendi

Taraftarın karşısında mikrofonu ilk eline alan isim Hansi Flick oldu. Bu an, Alman teknik adam için özel bir duygusal boyut taşıyordu.

Basın toplantıları hâlâ İngilizce yapılmasına rağmen Flick, Katalanca ifadeler kullanarak taraftarı şaşırttı. Geçen sezon hayatını kaybeden babasının anısını da yâd eden Flick, o zor günde Barcelona ailesinden gördüğü destek ve sıcaklığı hatırladığını belirtti.

Flick, "Tüm kalbimle, çok teşekkür ederim" dedikten sonra takımı inşa etme sürecindeki çalışmaları için Joan Laporta ve Deco'ya teşekkür etti ve tüm kupalar için mücadele edeceklerine söz verdi.

Mesajını, belirgin bir kolektif ruh taşıyan bir ifadeyle noktaladı: "Birlikte daha güçlüyüz."

Raphinha taraftarın coşkusunu ateşledi

Başta Fermin Lopez, Dani Olmo ve Lamine Yamal olmak üzere bir dizi oyuncu da büyük bir karşılamayla ağırlandı. Bu isimlerin yanında, bu vesileyle takım kaptanı sıfatıyla konuşma görevini üstlenen Raphinha da vardı.

Brezilyalı yıldız, sezonun başlamasıyla birlikte her şeyin yeniden başladığını vurgulayarak taraftarın coşkusunu yeniden alevlendirmeye özen gösterdi.

Raphinha, konuşmasına ağır bir sakatlık yaşayan takım arkadaşı Roony Bardghji'ye bir mesaj göndererek başladı ve Dünya Kupası'nı kazanan Barcelona oyuncularını da tebrik etti.

Aynı zamanda yeni transferlere de seslenerek onları Barcelona forması giymenin taşıdığı sorumluluğun büyüklüğü konusunda uyardı ve "Bu armayı taşımak çok büyük bir sorumluluk" dedi.

Raphinha, sözleri ve varlığıyla coşkuyu tribünlere taşımayı başardı. Barcelona'nın yeni bir dönemin başlangıcını ilan etmek istediği o gecenin en öne çıkan başlığı ise Rodri oldu.

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