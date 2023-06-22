Barcelona'nın eski forveti Luis Suarez, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle emekliliği düşünüyor.

NE OLDU? Luis Suarez, bu yılın başında Brezilya ekibi Gremio ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Ancak forvet oyuncusu, sağ dizindeki kireçlenme nedeniyle ağrı bariyerini aşarak oynuyor. Suarez, kulübün sağlık ekibinin yetkisi altında özel bir tedavi görüyor ve bu durum onu bir hayli zorluyor.

NE SÖYLENDİ? Gremio Başkanı Alberto Guerra, Suarez'in zorlu mücadelesini doğrulayarak, "Luis Suarez sınırlarını zorluyor. Oynayabilmek için neredeyse her gün özel tedavi görüyor. Ancak sürekli ağrı hissediyor" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK RESİM: GOAL kaynaklarına göre Suarez'in durumu daha da kötüleşti ve oyuncu, yönetim kuruluyla görüşmeleri çoktan başlattı. Suarez, planladığından daha önce futbolu bırakmayı düşündüğünü kulüp yetkililerine bildirdi. 36 yaşındaki oyuncunun Gremio ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Şimdi kulüp ile Suarez arasında, yıldız futbolcunun geleceği ile ilgili görüşmeler yapılacak.

VE DAHA FAZLASI: Suarez'in Barcelona'dan eski takım arkadaşı Messi ile MLS'te tekrar bir araya gelmek için Inter Miami'ye gidebileceği yönünde spekülasyonlar vardı. Ancak GOAL, Gremio'nun bu durumdan iyi korunduğunu öğrendi. Suarez'in sözleşmesindeki bir madde, forvet oyuncusunun sakatlık nedeniyle Brezilya Serie A ekibinden ayrılması durumunda 30 ay içinde başka bir kulübe katılmasını engelliyor. Bu nedenle Uruguaylının MLS'e transfer olabilmesi için Inter Miami'nin Gremio ile bir anlaşma yapması gerekecek.

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SIRADA NE VAR? Suarez, 26 maçta 14 golle bu sezon Gremio'nun en çok gol atan oyuncusu. Ancak yaşadığı diz sakatlığı, forvetin erken emekli olabileceğini gösteriyor.