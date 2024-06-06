Süperstar Taylor Swift Anfield’de Liverpool'un yıldızlarını geride bırakacak

Ünlü şarkıcının Anfield şovu Liverpool'un eski yıldızlarını kıskandıracak.

Küresel süperstar Taylor Swift önümüzdeki hafta üç gece boyunca Anfield'da sahne alacağını açıklarken, ünlü yıldızın bu açıklaması İngiliz futbolseverler arasında oldukça gülünç diyalogları da beraberinde getirdi.

Swift’in Liverpool’da forma giyen bazı oyunculardan daha çok kez Anfield’de sahaya çıkacağı belirtilirken, bu futbolcuların isimleri dikkatleri çekti.



Swift’in oldukça popüler olan turnesi Mart 2023'te başladı ve bu yılın Aralık ayına kadar devam edecek. Swift ayrıca bu ayın sonlarında Wembley Stadyumunda da sahne alacak.

Yıldızları geride bıraktı

Michael Reid’in Twitter’dan aktardığı bilgiye göre üç gece boyunca Anfield’de boy gösterecek olan Swift, Brad Smith, Damien Plessis, Ádám Bogdán, Rhian Brewster, Daniel Ayala, Harry Wilson ve Arthur Melo gibi isimlerden daha çok kez Anfield’da yer almış olacak.



Dünyaca ünlü yıldız Swift, The Eras Tour kapsamında 13, 14 ve 15 Haziran tarihlerinde Liverpool'un ünlü stadyumunda sahne alacak. Turne için dev bir kontratın altına imza atan Swift’in sahne alacağı günlerde büyük ilgi görmesine ve Anfield’ın Liverpool’un Premier Lig maçlarını aratmayacak bir şekilde tıklım tıklım olmasına kesin gözüyle bakılıyor.