Süper menajer Mina Raiola'nın ölümünün ardından temsil ettiği futbolculara ne olacak?

Mino Raiola'nın 54 yaşında ölümüyle geride adeta bir imparatorluk mirası kaldı.

Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Paul Pogba ve Gianluigi Donnarumma gibi futbol dünyasının en büyük yıldızlarından bazılarının kariyerlerini yöneten bir oyuncu temsilciliği ajansının geleceği belirsizliğini koruyor.

Raiola artık aramızda olmadığı için sorular çok çeşitli: Ajansta kim kalacak? Oyuncular şirkette kalacak mı? Yoksa ajanlarını mı değiştirecekler?

Forbes'a göre Raiola'nın tahmini net kazancı 84,7 milyon dolar. Süper menajer, dünyanın en güçlü beş spor menajeri arasındaydı ve parasını transfer görüşmelerinden komisyonlar yoluyla kazandı.

Kariyeri boyunca 847,7 milyon dolardan fazla sözleşme görüşmesi yaptı.

Ekipte kimler yer alıyor?

Raiola'nın ajansı basit bir temel üzerine kurulmuştur. Hepsi son derece güvenilen birkaç kişiden oluşan bir yapı üzerine inşa edilmiştir.

Görüşmelerdeki kilit kişi, avukatı ve Mino'nun 20 yıldır ortağı olan Rafaela Pimienta'ydı.

Ayrıca, oyuncu alımında ve oyuncularına hizmet sağlamada günlük olarak çalışan kişiler olarak, kuzeni Vincenzo Raiola ve Amsterdam'da yaşayan önemli bir üye olan İspanyol Jose Fortes vardı.

Futbolcuların geleceği

MARCA'nın temas kurduğu Raiola'ya yakın kişilere göre, ekip ajansla devam edecek. Dolayısıyla sorumlu oldukları oyuncuların transferlerine aracılık etmeye devam edecekler.

Ibrahimovic ve Pogba ikisi kilit isimler. İkisi de yapıda kalmaya istekli. Raiola'nın bu iki oyuncuyla ilişkisi çok kişiseldi.

Haaland da dahil olmak üzere diğerlerine gelince, gelecekte ne olacağını görmemiz gerekecek. Ancak prensipte, onların ajansta kalacağına inanıyorlar.

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