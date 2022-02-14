Süper Lig tarihinin en erken ilân edilen şampiyonlukları

Süper Lig'de 2021/22 sezonuna Fırtına gibi başlayan Trabzonspor ilerleyen süreçte de ipleri eline aldı ve yanına hiçbir rakibini yaklaştırmıyor.

25. haftada en yakın takipçisi Konyaspor'a 12 puan fark atan Karadeniz ekibinde şampiyonluk şarkıları çalınmaya başladı.

Bordo-mavili ekip, Süper Lig'de bitime 13 hafta kala yoluna emin adımlarla ilerlerken şampiyonluklarını erkenden ilan eden takımlara GOAL Türkiye ile göz atalım.

Süper Lig'de en erken ilân edilen şampiyonluklar hangileri?

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım rekoru Fenerbahçe'de.

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

1967/68 sezonunda Fenerbahçe, 49 puanla şampiyonluğunu ilan ederken ikinci sıradaki Beşiktaş'ın 42, üçüncü sıradaki Galatasaray'ın ise 36 puanı vardı. 1969/70 sezonunda ise Sarı-lacivertli ekibin 44 puanı varken yakın takipçisi Eskişehirspor 37 puana sahipti. Bu dönemlerde Süper Lig'de iki puanlı sistem mevcuttu.

2013/14 sezonunda Fenerbahçe, Süper Lig'de 74 puan topladı. İkinci sıradaki Galatasaray'ın ise 65 puanı vardı.

2012/2013 sezonunda ise Galatasaray, Süper Lig'de bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekibin sezon sonunda 71 puanı varken ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 61 puanı mevcuttu.

2006/07 sezonunda 70 puanla Fenerbahçe şampiyon olurken ikinci sıradaki rakibi Beşiktaş'ın 61 puanı vardı. Sarı-lacivertliler o sezon bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Trabzonspor 2021/22 sezonunda şampiyon olabilir mi?

Karadeniz ekibi, Süper Lig'de 25 haftada 60 puan topladı ve zirvede yer alıyor. İkinci sırada yer alan yakın takipçisi Konyaspor, 48 puana sahip ancak bir maç eksikleri var.

Ligin bitimine 13 hafta kaldı ve kazanılacak 39 puan daha ihtimal dahilinde bekliyor. Karadeniz ekibi aradaki puan farkını korursa şampiyonluğunu erken ilan etmesi işten bile değil.

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