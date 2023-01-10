İstanbul ekibi, Çin Millî Takımı'nın da formasını giyen Shaocong Wu'yu renklerine bağladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, bir yandan zirve yarışını sürdürürken diğer taraftan kadrosuna takviyeler yapmaya da devem ediyor.

Turuncu-lacivertliler, Guangzhou FC forması giyen Shaocong Wu ile iki buçuk yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Stoper oyuncusu, Spor Toto Süper Lig'in ilk Çinli futbolcusu oldu.

Ne söylendi?

Başakşehir, resmî internet sitesinden yapılan açıklamada transferi şu sözlerle duyurdu:

"Kulübümüz, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan ve Çin Milli takımının da formasını giyen 2000 doğumlu futbolcu Shaocong Wu’yu iki buçuk yıllığına kadrosuna kattı.

Süper Lig’in ilk Çinli oyuncusu Shaocong Wu’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Shaocong Wu kimdir?

20 Mart 2000 doğumlu olan stoper oyuncusu; Beijing, Shimizu S-Pulse, Kyoto Sanga ve son olarak Guangzhou FC takımında forma giydi.

Kariyeri boyunca 57 resmî maça çıkan solak savunmacı, 1.92 boyunda.