Cuma günü açıklanması planlanan yeni yabancı kuralının detayları büyük oranda netleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Süper Lig’in 2023-2024 sezonunda uygulanacak yabancı kuralını Cuma günü açıklaması beklenirken, Akşam gazetesinde yer alan haberde yeni planlamanın detayları paylaşıldı. Habere göre kulüpler yeni sezon öncesinde 14 yabancı futbolcuyla sözleşme yapabilecek ve sahaya aynı anda 11 yabancı futbolcuyu sürebilecek.

Kulüplerin yüzde 70’inin yabancı serbestliği talep etmesi üzerine alınan bu kararda 23 yaş altı nitelikli yabancılar için 14 yabancının üzerine çıkılabilecek ancak kulüpler 14 yabancıyı aşmaları halinde TFF’nin altyapılar için oluşturacağı bir fona ek ödeme yapacak.

B takımlar kuruluyor

Öte yandan kulüpler yaptıkları genç yabancı transferlerin bir ya da ikisini bölgesel hale getirilecek 3. Lig’de oynatabilecek. Süper Lig takımlarının bu ligde mücadele edecek takımlarında 23 yaş üstü yerli ya da yabancı oyuncu oynatılmayacak.

Hatırlanacağı gibi daha önce Fenerbahçe mevcut yabancı kuralının bir sezon daha devam etmesi yönünde bir talepte bulunurken, aralarında Galatasaray’ın da bulunduğu çok sayıda kulüp yabancı serbestliği talep etmişti. Alınan bu kararın ardından Süper Lig’de çok sayıda şikayeti memnuniyetsizliği beraberinde getiren 8+3 kuralı da rafa kalkacak.