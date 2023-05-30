Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!

Sarı-kırmızılı ekip, zorlu geçen sezonda şampiyonluğunu ilan etti.

Süper Lig'in bitmesine 2 maç kala, Ankaragücü deplasmanına çıkan Galatasaray mücadeleyi 4-1 kazanarak şampiyonluk zaferini yaşadı.

Mauro Icardi'nin golüyle 7 dakikada 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı ekip, dakikalar 16'yı gösterdiğinde Milson'un golüne engel olamadı.

Yediği golün şaşkınlığını 39. dakikasından üstünden atan Cimbom, 39. dakikada bir kez daha yıldız golcüsü Icardi'nin ayağından golü buldu ve 2-1 öne geçti.

İlk yarı bu skorla kapanırken ikinci devrede BArış Alper ve Sergio Oliveira'nın golleriyle skoru 4-1'e getiren Galatasaray, 2022-23 Süper Lig sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Ne söylendi?

Maçın ardından konuşan Galatasaraylı futbolcular şu ifadeleri kullandılar:

Mauro Icardi: "Türkiye'ye şampiyon olmak için gelmiştim. Amacımız zaten buydu. Tüm yıl bunun için çalıştık ve hedefimize ulaştık."

Milot Rashica: "İyi başladık ve iyi bitirdik. Geldiğimiz noktada şampiyon olduk."

Dries Mertens: "Çok mutluyum. Ligi şampiyon olarak bitiriyoruz. Başladığımız işi yarım bırakmadık."

Yunus Akgün: "Çok zordu ama sonunda başardık. Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olduk. Camiamıza hayırlı olsun."

Kerem Aktürkoğlu: "Çok büyük bir mutluluk. Aşırı duygusalım. Çok büyük emek verdik ve hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık."

Kazımcan Karataş: "Tüylerim diken diken. Çok mutluyum. Türkiye'nin en büyüğüyüz. Burada herkesin emeği var. İlk senemde şampiyon oldum. Bunu hayal ederek geldim."

Victor Nelsson: "Tüm yıl boyunca çalıştık, çabaladık ve amacımıza ulaştık. Çok mutluyum.

"Fenerbahçe'yi 3-0 yendiğimiz maç bu sezonun en unutulmaz maçıydı."