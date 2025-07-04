Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi tarihleri...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstürü çekildi. İlk hafta karşılaşmaları belli olurken aynı zamanda derbi haftaları da belirlendi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer dev kulüplerin şampiyonluk yarışına sahne olacak yeni sezonun maç takvimi, derbi tarihleri ve ilk hafta eşleşmeleri netleşti.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın aralarında oynayacağı derbiler 8 - 11 - 14'üncü haftalarda olacak. 11 veya 14'üncü hafta, çift derbi haftası olacak. Süper Lig fikstür çekiminde, 6 numaralı topu çeken Beşiktaş, 7 kez Avrupa kupası maçlarının ardından deplasmana gidecek.

İşte Süper Lig'de derbi haftaları

5. Hafta - Fenerbahçe - Trabzonspor

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8. Hafta - Galatasaray - Beşiktaş

11. Hafta - Beşiktaş - Fenerbahçe

11. Hafta - Galatasaray - Trabzonspor

14. Hafta - Fenerbahçe - Galatasaray

16. Hafta - Trabzonspor - Beşiktaş

Süper Lig ne zaman başlayacak?

Trendyol Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile sona erecek.

İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

Süper Lig'de ilk hafta maçları

Eyüpspor-Konyaspor

Karagümrük-Başakşehir

Fenerbahçe-Alanyaspor

Çaykur Rizespor-Göztepe

Kayserispor-Beşiktaş

Samsunspor-Gençlerbirliği

Trabzonspor-Kocaelispor

Antalyaspor-Kasımpaşa

Gaziantep FK-Galatasaray