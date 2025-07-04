Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi tarihleri...

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer dev kulüplerin şampiyonluk yarışına sahne olacak yeni sezonun maç takvimi, derbi tarihleri ve ilk hafta eşleşmeleri netleşti.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın aralarında oynayacağı derbiler 8 - 11 - 14'üncü haftalarda olacak. 11 veya 14'üncü hafta, çift derbi haftası olacak. Süper Lig fikstür çekiminde, 6 numaralı topu çeken Beşiktaş, 7 kez Avrupa kupası maçlarının ardından deplasmana gidecek.
İşte Süper Lig'de derbi haftaları
5. Hafta - Fenerbahçe - Trabzonspor
8. Hafta - Galatasaray - Beşiktaş
11. Hafta - Beşiktaş - Fenerbahçe
11. Hafta - Galatasaray - Trabzonspor
14. Hafta - Fenerbahçe - Galatasaray
16. Hafta - Trabzonspor - Beşiktaş
Süper Lig ne zaman başlayacak?
Trendyol Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile sona erecek.
İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.
Süper Lig'de ilk hafta maçları
Eyüpspor-Konyaspor
Karagümrük-Başakşehir
Fenerbahçe-Alanyaspor
Çaykur Rizespor-Göztepe
Kayserispor-Beşiktaş
Samsunspor-Gençlerbirliği
Trabzonspor-Kocaelispor
Antalyaspor-Kasımpaşa
Gaziantep FK-Galatasaray