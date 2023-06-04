Türkiye'de nefesler tutuldu, milyonlar Galatasaray - Fenerbahçe derbisine kilitlendi.

Durumları, konumları ne olursa olsun Galatasaray - Fenerbahçe derbileri, hiçbir zaman heyecanından bir şey kaybetmez...

Süper Lig'in iki devi, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında bir kez daha karşı karşıya geliyor. MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Fenerbahçe'nin gözü Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde olsa da ezeli rakibini mağlup edip prestijini geri kazanmak istiyor.

Derbinin ardından kupayı kaldıracak olan Galatasaray ise kupa töreni öncesinde moralini bozmak istemiyor.

NEF Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak dev derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, derbide forma giyemeyecek.

Sakatlıktan dönen ve antrenman eksiği bulunan kaleci Altay Bayındır'ın da bu maçta kalede olması beklenmiyor.

Galatasaray ise Fenerbahçe karşısına tam kadro çıkacak.

İki takımın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda, İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Valencia.