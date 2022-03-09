Manchester United'ın eski bek oyuncusu Gary Neville'e göre Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi artık dünyanın en iyi oyuncuları değil.

Kırmızı Şeytanların süperstarı Ronaldo ve Paris Saint-Germain’in oyuncusu Messi, on yılı aşkın bir süredir futbolun en büyük iki yıldızı olarak 12 Ballon d'Or ödülüne damga vurdu.

Ancak her iki oyuncu da 30'lu yaşlarının ortasındayken Neville, ikilinin artık eskisi gibi olmadığını düşünüyor.

Ne söylendi?

Sky Sports'a verdiği demeçte Neville, “Onların yeteneklerinden her zaman kırıntılar görebiliriz, ancak Ronaldo ve Messi'nin kariyerlerinin sonuna geldiğine şüphe yok.

“İki büyük oyuncudan bahsederken düşüş yanlış bir kelime olabilir, ancak onların güçlerinin azaldığını söylemek mümkün.

"Yıllardır ilk kez, insanlara dünyadaki hangi oyuncuyu seçmek istediği sorulduğunda kimse Messi veya Ronaldo demeyecektir.

“Muhtemelen Kylian Mbappe, Erling Haaland, Mohamed Salah ve Robert Lewandowski’yi tercih edeceklerdir.

"Ronaldo ve Messi'den başka oyuncular, şu anda futbolun zirvesinde bulunuyor. Bu durum bile onların artık en iyi seviyede olmadığının göstergesi.

“Messi ve Ronaldo, artık dünyanın en iyi oyuncuları değiller” dedi.

Mbappe taht için sırada

Neville, Messi'nin PSG’den takım arkadaşı Mbappe'ye özel övgüde bulundu.

Fransız forvetin; Messi ve Ronaldo gibi dünyanın en iyisi olabilecek yeteneğe sahip olduğuna inanıyor.

"Heyecan açısından ve hız olarak Mbappe kesinlikle sansasyonel.

”Bana Thierry Henry'yi hatırlatıyor, ama içinde biraz Cristiano Ronaldo da var.

“Bu sezon PSG ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanması gerekiyor, bu onun için en önemli şey olacak.

“Şampiyonlar Ligi ve başka bir Dünya Kupası, Mbappe'nin Ronaldo ve Messi'nin yerini alması için en büyük zaferler olacaktır.

"Dünyanın en iyi oyuncusu olmak için bu kupaları kazanması gerektiğini söylemiyorum, ancak bu kupalardan herhangi birini kazanan takımlar için oynarsanız, pozisyonunuzu güçlendirirsiniz.

“Mbappe, kariyerindeki ilerleyişini sürdürürken kupalar kazanması gerektiğinin de farkında.

"Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı son dakika golü kesinlikle sansasyoneldi. Büyük oyuncular, büyük turnuvaları kazanır.

“Dünyanın en iyi oyuncuları, büyük maçların en önemli adamları olurlar. Mbappe şu anda o seviyede."

Daha fazlası için:

Juventus'ta oynadığını muhtemelen unuttuğunuz futbolcular