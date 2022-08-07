İtalyan hocalar, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında İstanbul'da karşı karşıya geliyorlar.

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon cuma akşamı başladı ve heyecan, pazartesi gecesine kadar devam edecek.

Bugün oynanacak Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ise ayrı bir önem taşıyor.

Bilindiği gibi İstanbul ekibi, Andrea Pirlo'yu takımın başına getirdi. Alanyaspor'u ise Francesco Farioli çalıştırıyor. İki italyan, Atatürk Olimiyat Stadı'nda karşılaşıyor.

Pirlo ve Farioli karşılaşması neyi ifade ediyor?

2003-04 sezonundan bu yana ilk kez aynı ülke vatandaşı iki yabancı teknik direktör, Süper Lig’in açılış haftasında karşı karşıya gelecek.

19 yıl önce ligin ilk haftasında Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelmişti. O dönemde Samsunspor'u Rumen teknik direktör Gigi Multescu çalıştırken, Kartal'ı ise bir başka Rumen hoca Mircea Lucescu yönetiyordu.

Aradan geçen 19 yılın ardından aynı senaryo Andrea Pirlo ve Francesco Farioli arasında yaşanacak.

Süper Lig'de ilk haftada neler oldu?

Yeni sezon, 5 Ağustos Cuma akşamı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda başladı ve Trabzonspor, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

Daha sonra cumartesi günü Sivasspor, evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Akşam saatlerinde ise Beşiktaş, Dolmabahçe'de Kayserispor'u 1-0 yendi.

Lig, pazar günü oynanacak Fatih Karagümrük - Alanyaspor, Giresunspor - Adana Demirspor ve Antalyaspor - Galatasaray maçları ile devam edecek.

Pazartesi akşamı Başakşehir, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. 21.45'te başlayacak olan Fenerbahçe - Ümraniyespor maçıyla ise ilk hafta sona erecek.