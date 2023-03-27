Süper Lig asist krallığı: 2022-2023 sezonu

Samet Çayır
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Fabio BoriniGetty
Süper LigF. BoriniF. SoyalpM. Icardi

2022-2023 sezonunda Furkan Soyalp, Fabio Borini ve Mauro Icardi arasından Süper Lig asist kralı kim?

Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı kadar asist krallığında da kıyasıya bir mücadele var.

Peki Süper Lig'de 2022-23 sezonunda asist kralı kim? Güncel liste nasıl?

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2022-2023 sezonu Süper Lig asist kralı kim?

Süper Lig'de 2022-23 sezonu asist krallığında ilk 10 futbolcunun listesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

SıraFutbolcuAsist sayısı
1.Fabio Borini9
2.Mauro Icardi6
3.Furkan Soyalp6
4.Caner Erkin6
5.Lincoln Henrique6
6.Alexandru Maxim5
7.Anastasios Bakasetas5
8.Younes Belhanda5
9.Ebrima Colley5
10.Mounir Chouiar5

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