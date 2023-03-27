2022-2023 sezonunda Furkan Soyalp, Fabio Borini ve Mauro Icardi arasından Süper Lig asist kralı kim?

Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı kadar asist krallığında da kıyasıya bir mücadele var.

Peki Süper Lig'de 2022-23 sezonunda asist kralı kim? Güncel liste nasıl?

GOAL Türkiye, göz atıyor...

2022-2023 sezonu Süper Lig asist kralı kim?

Süper Lig'de 2022-23 sezonu asist krallığında ilk 10 futbolcunun listesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.