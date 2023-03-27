Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı kadar asist krallığında da kıyasıya bir mücadele var.
Peki Süper Lig'de 2022-23 sezonunda asist kralı kim? Güncel liste nasıl?
GOAL Türkiye, göz atıyor...
2022-2023 sezonu Süper Lig asist kralı kim?
Süper Lig'de 2022-23 sezonu asist krallığında ilk 10 futbolcunun listesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
|Sıra
|Futbolcu
|Asist sayısı
|1.
|Fabio Borini
|9
|2.
|Mauro Icardi
|6
|3.
|Furkan Soyalp
|6
|4.
|Caner Erkin
|6
|5.
|Lincoln Henrique
|6
|6.
|Alexandru Maxim
|5
|7.
|Anastasios Bakasetas
|5
|8.
|Younes Belhanda
|5
|9.
|Ebrima Colley
|5
|10.
|Mounir Chouiar
|5