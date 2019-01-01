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1. Lig

Süper Lig yolunda play-off ilk maçları sona erdi

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AA
Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinin ilk ayağında Adana Demirspor ile Hatayspor ve Gazişehir Gaziantep ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi.

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı yarı final mücadeleleri başladı.

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Gaziantep Stadyumu'nda Gazişehir Gaziantep ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 43. ve 69. dakikada Rydell Poepon'un attığı gollerle 2-0 kazandı.

Adana Demirspor ile Hatayspor arasında oynanan mücadele ise 0-0 ile sona erdi.

Play-off yarı final rövanş mücadeleleri 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Daha önce ligde 2018-2019 sezonunun şampiyonu olan Abalı Denizlispor ve ikinci sırada yer alan Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantilemişti.

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