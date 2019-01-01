Süper Lig yolunda play-off ilk maçları sona erdi
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AA
Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı yarı final mücadeleleri başladı.
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Gaziantep Stadyumu'nda Gazişehir Gaziantep ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 43. ve 69. dakikada Rydell Poepon'un attığı gollerle 2-0 kazandı.
Adana Demirspor ile Hatayspor arasında oynanan mücadele ise 0-0 ile sona erdi.
Play-off yarı final rövanş mücadeleleri 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.
Daha önce ligde 2018-2019 sezonunun şampiyonu olan Abalı Denizlispor ve ikinci sırada yer alan Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantilemişti.