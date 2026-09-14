Medya mensubu Ahmed Şubeyr, Filistinli Wissam Abu Ali'nin önümüzdeki kış transfer döneminde Mısır ekibi Al Ahly'ye dönüşünün gerçekliğini açıkladı.

Şubeyr, bugün pazartesi radyoda yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Dün Al Ahly'nin Wissam Abu Ali'nin dönüşü için bir görüşme başlattığına ya da nabız yokladığına dair haberler yayınlandı, peki Columbus Crew kulübü onun ayrılışına onay verecek mi vermeyecek mi?"

Sözlerine şöyle devam etti: "Ben keşke dedim, çünkü Al Ahly ile büyük fark yaratan bir oyuncuydu, ancak Columbus Crew'un teknik direktörü bunun kulübün geleceği olduğunu, ayrılmasına imkân bulunmadığını söyledi ve sakatlığının takımı etkilediğini, yakında geri döneceğini belirtti."

Şunları ekledi: "Al Ahly'ye dönmesi için yarım bir şans bile olsa, Al Ahly kulübüne tereddüt etme derim; dönüş fikri neredeyse imkânsız gibi görünüyor ama insanın hayal kurması ve düşünmesi önemli."

Al Ahly'nin eski kalecisi şunları da ekledi: "Faslı Houcine Ammouta dün oyuncularla çok çok uzun bir toplantı yaptı, orada birbirlerine içlerini döktüler, birbirleriyle konuştular; oyuncuların motive olduğunu ve gelecek maçı istediklerini hissediyorsun, ayrıca bir öfke hâli var çünkü taraftarların son dönemdeki performanstan çok çok öfkeli olduğunu görüyorlar, oyuncular da kendilerini kanıtlamak ve daha iyi bir seviye sunmak istiyor."

Al Ahly, yarın salı günü Premier Lig'de Abu Qir Fertilizers ile karşılaşacak. Ligde üçüncü sırada bulunan Al Ahly'nin 10 puanı var; ikinci sıradaki Zamalek'in averajla önünde, lider Pyramids'in ise iki puan gerisinde.









Juan Bezerra dizisinin sonu

Şubeyr sözü Zamalek'e getirerek şöyle konuştu: "Nihayet Bezerra Geceleri dizisinin final jenerikleri aktı. Zamalek'in Bezerra'nın ayrılışına onay vermekten başka çaresi yoktu, bunun birkaç sebebi var; artık ondan umut kalmadı, Al Ahly Dubai'nin teklifi kafasına oturdu, aklına yerleşti, geri dönmeyecek, para da var, Dubai'de yaşam da; Zamalek sağa sola çabaladı ama nafile."

Sözlerine şöyle devam etti: "Kulüp çok çok ağır bir mali kriz yaşıyor, dolayısıyla Zamalek'in paraya şiddetle ihtiyacı var, oyuncuların da alacakları var ve paralarını istiyorlar. Dün sana anlattığım gibi sözleşmenin mali detayları: imzada 3 milyon dolar peşin, şubatta 1 milyon dolar, ağustosta 1 milyon dolar, ayrıca 1 milyon dolar teşvik ve bonus. Zamalek burada sana diyor ki elimde 6 milyon dolar var; menajerine %10 komisyon vardı, 600 bin dolara yakındı, bu kaldırıldı, ayrıca %5 sponsorluk hakkı ve yaklaşık 20 bin dolarlık lig şampiyonluğu primi vardı, oyuncu bunların hepsinden feragat etti, Zamalek de sana diyor ki neredeyse 7 milyon dolara ulaştım."

Şuna dikkat çekti: "Dün bildiğim kadarıyla Zamalek kulübü için bir yeniden satış maddesi yoktu, ancak Zamalek'in son anlarda, oyuncunun ileride satışının bedelinden kulübe %20 pay hakkı tanıyan bir madde yazdırmakta ısrar ettiğini öğrendim."

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