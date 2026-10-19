Şubeyr: Amuta, Ahly taraftarıyla gerçek bir kriz yaşıyor ve işte detayları

Medya mensubu Ahmed Şubeyr, Mısır ekibi El Ahly'nin Faslı teknik direktörü El Hüseyin Ammuta'nın takım taraftarlarıyla ilişkisi hakkında konuşarak teknik adamın önümüzdeki döneme dair planını açıkladı.

Şubeyr, bugün Pazartesi günü radyoya yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Ammuta oyuncuları oynatma konusunda nasıl düşünüyor? Ligde ve Mısır Kupası'nda neredeyse asıl kadroyla oynayacak, Rabıta Kupası'nda ise çok fazla görünmeyen bir grup oyuncuya fırsat verecek, Konfederasyon'da ise var olmayı ve yer edinmeyi hak eden oyunculara şans tanıyacak. Ancak Premier Lig'de asıl kadroyu sabit tutacak ve rotasyon olmayacak."

El Ahly'nin eski kalecisi şöyle devam etti: "El Hüseyin Ammuta, El Ahly taraftarlarıyla bir kriz yaşıyor. Bu da şundan ibaret: Maçları kazanıyor ancak taraftar memnun değil."



Sözlerini şöyle sürdürdü: "8 maçtan bahsediyorum, sadece tek bir maçta berabere kaldı, buna rağmen insanların mutlu olmadığını hissediyorsun. Sonuçlara bakarsan bu harika, ama performansa bakarsan taraftarlar beğenmiyor. El Ahly taraftarı her zaman takımının güzel futbol oynamasını sever."







