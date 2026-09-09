Sport Bild’in haberine göre, gelecek yaz sona erecek olan Marcel Sabitzer ve Ramy Bensebaini’nin sözleşmeleri artık uzatılmayacak.

Haberde, Avusturyalı oyuncu özelinde iş birliğinin sürmesinin hatta şu anda “kulüp içinde ihtimal dışı” olduğu belirtiliyor. 32 yaşındaki oyuncu geçen sezon da teknik direktör Niko Kovac yönetiminde ilk 11’deki yerini büyük ölçüde kaybetmişti, Joey Veerman’ın transfer edilmesiyle durumu daha da kötüleşti.

Bu nedenle Sabitzer için geride kalan yaz transfer döneminde bir kulüp değişikliği de gündeme gelmişti, menajeri Roger Wittmann’a göre önünde yeni bir başlangıç için çok sayıda seçenek de vardı: “On farklı teklif vardı ama Marcel Sabitzer kalacak”, demişti Wittmann transfer döneminin kapanmasından önce.

Bensebaini’nin durumunun da benzer olduğu ifade ediliyor. Savunmacı, Sabitzer’in aksine Kovac döneminde daha düzenli forma şansı bulsa da önümüzdeki sezon için kendisine yeni bir sözleşme sunulmayacağı belirtiliyor. Böylece BVB, hem Cezayirli oyuncuyu hem de Sabitzer’i bonservissiz kaybedecek.

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Julian Ryerson, Waldemar Anton ve Gregor Kobel’in durumu ne olacak?

Habere göre BVB, son yaz transfer dönemindeki stratejisini sürdürmek ve yeniden daha fazla genç, gelişime açık oyuncuya yönelmek istiyor. Böylece bu oyuncular daha sonra çok daha yüksek bedellere satılabilecek ve kulüp kâr elde edebilecek.

Buna rağmen tecrübeli bir iskelet korunacak. Buna göre iki savunmacı Julian Ryerson ve Waldemar Anton’a, kulübün 2028’e kadar devam eden sözleşmelerini uzatmak istediği zaten bildirildi.

Aynı durum, sözleşmesi 30 Haziran 2028’e kadar devam eden kaleci Gregor Kobel için de geçerli. İsviçreli file bekçisi geçmişte defalarca çeşitli üst düzey kulüplerle anılmıştı, ancak BVB yöneticileriyle yeni sözleşme görüşmelerinin daha bu yıl içinde yapılması bekleniyor.