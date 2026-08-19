Stuttgart dev kâr elde etti! VfB'nin dikkat çekici transferi tamamlandı

İlk olarak Bild, Milosevic'in SC Braga'ya transferinin tamamlanmak üzere olduğunu yazdı. Çarşamba akşamı ise bu transfer resmiyet kazandı. Milosevic, iddialı Portekiz 1. Lig ekibiyle 2031'e kadar geçerli beş yıllık sözleşme imzaladı.

Bonservis bedeli, son dönemde sürekli kiralanan ve net bir satış adayı olarak görülen Milosevic konusunda VfB yöneticilerinin özellikle hoşuna gitmiş olmalı. Bild'e göre Braga, 21 yaşındaki oyuncu için bonus ödemeleri dahil dokuz milyon euroya kadar ödeme yapacak. Bu da Stuttgart'ın Milosevic'i 2023'te Vojvodina Novi Sad'dan Bundesliga'ya getirmek için ödediği 1,5 milyon euronun altı katı anlamına geliyor. Yani memnuniyetle karşılanan bir transfer kârı ve bunun dışında da Şampiyonlar Ligi katılımcısı için önemli bir gelir.

Sırp oyuncu, büyük potansiyeline rağmen VfB'de hiçbir zaman gerçekten tutunamadı ve son üç yılda Schwaben formasıyla sadece altı resmi maça çıktı. Şubat 2024'ten geride kalan sezonun sonuna kadar, Stuttgart'taki perspektif eksikliği nedeniyle kesintisiz olarak kiralık gönderildi: Önce İsviçre'de FC St. Gallen'e, ardından memleketi Sırbistan'da Partizan Belgrad'a ve son olarak yarım sezonluğuna Bundesliga içinde Werder Bremen'e.

Udine, Jovan Milosevic'i son anda Braga'nın elinden kapmak istemiş

SVW formasıyla 13 maçta attığı üç golün ardından Milosevic önce Stuttgart'a döndü, ancak teknik direktör Sebastian Hoeneß zaten onu kadroda düşünmüyordu. Bu nedenle son haftalarda, VfB ile sözleşmesi normalde 2029'a kadar sürecek olan iki kez Sırbistan Milli Takımı'nda oynamış futbolcu için alıcı arayışı vardı.

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İtalya Serie A'nın tanınmış kulüplerinden Udinese Calcio'nun, Milosevic'i son anda Braga'nın elinden almak için çalıştığı belirtiliyor. Bild'e göre çarşamba sabahı Stuttgart ile Portekiz ekibi arasında nihai anlaşmaya varıldı.

Geçen sezon kendi ligini dördüncü sırada tamamlayan Braga'da Milosevic'i uluslararası arenada boy gösterme fırsatı bekliyor. Golcünün yeni kulübünün bunun için Conference League lig aşaması play-off'unda Austria Wien engelini aşması gerekiyor.

Braga'nın haftalardır Milosevic için yoğun çaba harcadığı anlaşılıyor; teknik direktör Carlos Vicens'in onun oyun tarzını çok beğendiği söyleniyor. Ancak Portekiz ekibinin santrfor hattındaki rekabet de hiç küçümsenecek gibi değil. Milosevic'in, eski Barcelona yeteneği Pau Victor ve VfL'nin küme düşmesinin ardından bonservissiz şekilde Portekiz'e transfer olan eski Wolfsburglu Jonas Wind gibi isimlerle rekabet etmesi gerekecek.