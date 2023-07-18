Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray, hazırlık maçında Sturm Graz ile karşı karşıya geliyor.

Avusturya kampındaki sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, buradaki üçüncü maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 18 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

Sturm Graz - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Okan Buruk'un öğrencileri, 18 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Avusturya ekibi Sturm Graz ile mücadele edecek. Merkur Arena'da oynanacak maç Galatasaray YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray 2023-24 sezonu öncesinde şu ana kadar toplamda dört maça çıktı. Kocaeli'nde Hull City'ye 4-3 mağlup olan Aslan, daha sonra Avusturya'ya kampa gitti.

Avusturya'daki ilk maçında Kisvarda'yı 2-0 mağlup eden Galatasaray, ardından Austria Wien ile 1-1 berabere kaldı.

Okan Buruk'un öğrencileri son maçta ise Csakvari TK'yi 4-2 yendi.