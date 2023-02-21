Liverpool efsanesi, sallantıda olan Christophe Galtier'in koltuğunun yeni sahibi olmak için en ciddi aday.

NE OLDU? Ligue 1 şampiyonu, 2022 yazında bir değişiklik yaptı ve Galtier, Mauricio Pochettino'nun halefi olarak seçildi. PSG, yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olmasına rağmen istikrar ararken, Fransa'nın başkentinde yeni bir hoca değişikliği olabilir.

DAHA BÜYÜK RESİM: Galtier'in görevden alınacağı ve Thomas Tuchel'in PSG'ye geri döneceğine dair iddialar var. Ayrıca İskoç Daily Express, Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın PSG'nin teknik direktör listesinde değerlendirmeler arasında olduğunu iddia etti.

DAHA BÜYÜK RESİM: Eski İngiltere kaptanı, teknik direktör olarak karışık bir dönem yaşadı. Gerrard, Premier Lig'de Aston Villa'nın başında 40 maça çıkmadan önce Glasgow Rangers'ta bir İskoçya şampiyonluğu elde etti. İngiliz hocanın, PSG'nin peşinde olduğu profile sahip olduğu düşünülüyor.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

Getty Images

Getty

Getty

SIRADA NE VAR? PSG, Ligue 1 tablosunun zirvesinde liderliği elinde bulunduruyor. Ancak Fransa Kupası'ndan elendi ve Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında evinde Bayern Münih'e 1-0 mağlup oldu. Bu da Galtier hakkında eleştirilere yol açtı.