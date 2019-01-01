Sterling'den Bonucci'ye ırkçılık tepkisi

Moise Kean'in Cagliari maçında rakip taraftarlardan gördüğü ırkçı davranışlarla ilgili yorum yapan Leonardo Bonucci'ye Raheem Sterling'den tepki geldi

'da dün oynanan ve 'un 2-0'lık skorla galip ayrıldığı karşılaşmasında, 85.dakikada attığı golden sonra rakip taraftarın bulunduğu tribünün önüne giderek sevincini yaşayan 19 yaşındaki Moise Kean'e maçın kalan dakikalarında ve maç sonunda Cagliari taraftarı tarafından ırkçı tezahüratlar yapılmıştı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Leonardo Bonucci "Moise, gol attıktan sonra sevincini bizimle paylaşmalıydı. Taraftar da kesinlikle böyle bir tepki vermemeliydi. Bu olayda iki tarafın da %50-%50 suçu var. Bizler profesyonel futbolcularız; bu yüzden de kimseyi kışkırtmamamız gerekiyor" sözlerini kullanmıştı.

Bonucci'nin bu açıklamasına tepki gösteren 'nin yıldız oyuncusu Raheem Sterling ise Instagram hesabından paylaştığı hikayede "Suçlar %50-%50. Buna sadece gülebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Sterling'e cevap olarak Instagram hikayesinde Kean ile fotoğrafını paylaşan Bonucci "Her ne olursa olsun, IRKÇILIĞA HAYIR" şeklinde düşünceleri belirtti.