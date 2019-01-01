Sterling'den Bonucci'ye ırkçılık tepkisi
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Serie A'da dün oynanan ve Juventus'un 2-0'lık skorla galip ayrıldığı Cagliari karşılaşmasında, 85.dakikada attığı golden sonra rakip taraftarın bulunduğu tribünün önüne giderek sevincini yaşayan 19 yaşındaki Moise Kean'e maçın kalan dakikalarında ve maç sonunda Cagliari taraftarı tarafından ırkçı tezahüratlar yapılmıştı.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Leonardo Bonucci "Moise, gol attıktan sonra sevincini bizimle paylaşmalıydı. Taraftar da kesinlikle böyle bir tepki vermemeliydi. Bu olayda iki tarafın da %50-%50 suçu var. Bizler profesyonel futbolcularız; bu yüzden de kimseyi kışkırtmamamız gerekiyor" sözlerini kullanmıştı.
Bonucci'nin bu açıklamasına tepki gösteren Manchester City'nin yıldız oyuncusu Raheem Sterling ise Instagram hesabından paylaştığı hikayede "Suçlar %50-%50. Buna sadece gülebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Sterling'e cevap olarak Instagram hikayesinde Kean ile fotoğrafını paylaşan Bonucci "Her ne olursa olsun, IRKÇILIĞA HAYIR" şeklinde düşünceleri belirtti.