Stefano Pioli koronavirüse yakalandı

Serie A takımlarından Milan’da teknik direktör Stefano Pioli'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, takıma bu sabah yapılan hızlı test sonucunda 55 yaşındaki teknik adamın, Kovid-19 pozitif olduğu belirtildi.

Test sonucuyla ilgili yerel sağlık makamlarına bilgi verilen Pioli'nin konutunda kendisini tecrit altına aldığı ifade edildi.

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Takımda teknik heyet de dahil olmak üzere başka test sonucu pozitif çıkan olmadığı kaydedildi.

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Ayrıca takımın bu sabahki idmanının da iptal edildiği bildirildi.

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'ın ligin 8. haftasında 22 Kasım'da ile deplasmanda yapacağı mücadelenin hazırlıklarına pazartesi günkü idmanla sürdüreceği aktarıldı.