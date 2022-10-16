A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Sheffield United forması giyen Türk asıllı oyuncuya ay-yıldızlı formayı giydirmek istiyor.

Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Championship'te haftanın en gollü maçlarından biri olan ve 3-3 sona eren Sheffield United-Blackpool karşılaşmasını tribünde takip etti.

Alman futbol adamının Sheffield forması giyen Rhian Brewster'i A Milli Takım'a kazandırmak istediği öne sürülürken, sahada Türkiye için oynayabilecek başka herhangi bir oyuncunun olmaması da bu iddiaları güçlendirdi.

Annesi Kıbrıs Türkü olan 2000 doğumlu oyuncu alt yaş kategorilerinde İngiltere için ter dökerken, 2017'de Dünya şampiyonluğunu elde eden İngiltere U17 Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden biri olmuştu. Turnuvayı gol kralı olarak tamamlayan Brewster, bu takımda şimdilerde Manchester City'nin yıldızlarından biri olan Phil Foden'ın takım arkadaşlığını yapmıştı.

Liverpool altyapısından yetişen oyuncu bu sezon şans bulduğu 14 karşılaşmada bir gol atarken, bu maçların dördüne ilk 11'de başlamıştı. Geçtiğimiz sezonu üç golle tamamlayan oyuncu, özellikle 2019-2020 sezonunda dikkatleri üzerine çekmiş ve Swansea City formasıyla Championship'te şans bulduğu 20 karşılaşmada 10 kez gol sevinci yaşamıştı.