2002 Dünya Kupası'ndan bu yana düzenlenen dört Dünya Kupası'na da katılma başarısı gösteremeyen Türk futbolu, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na yaklaşmak için dev bir adım attı. Norveç'in evinde Letonya'ya takılmasıyla play off için avantajlı bir konuma gelen A Milli Futbol Takımı deplasmanda karşılaştığı Karadağ'ı 2-1 yenerek, play off oynamaya hak kazanmış oldu.

Son dönemde yurt dışına çok sayıda futbolcu ihraç eden ve oldukça iyi bir jenerasyon yakalamasına rağmen EURO 2020'de yaşanan hayal kırıklığıyla birlikte büyük bir düşüşe geçen Türkiye, böylece Stefan Kuntz yönetimindeki kısa vadeli hedefine de ulaşmış oldu.

Mental anlamda dibe vuran ve bu çöküşün izlerini silmekte zorlanan bir takımı yeniden ayağa kaldıran Alman teknik direktör, kısa sürede sınıfı geçti.

Yeni jenerasyonun parlayan kalecilerinin yanı sıra Çağlar ve Merih gibi dünya çapında iki stopere sahip olan Türkiye, Serie A'nın son şampiyonunun 10 numarasına ve Ligue 1'in son şampiyonunun santrforuna sahip.

Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig'deki heyecan verici performansını milli takıma da taşıması 2022 Dünya Kupası'nı kafamızda canlandırırken heyecanlanmamıza neden oluyor.

EURO 2016'dan bu yana katıldığı iki büyük turnuvada da hayal kırıklığı yaşayan Türkiye'de hem Fatih Terim hem de Şenol Güneş milli takımı istenen seviyeye bir türlü çıkartamamıştı.

Avrupa Şampiyonası'ndaki son altı maçta bir galibiyet ve beş yenilgi alan Türkiye için yabancı teknik direktör zamanı belki de daha erken gelmeliydi.

Hem yaz aylarında düzenlenmeyecek olmasıyla hem de sezon ortasında ulusal liglere ara verilip oynanacak olmasıyla tarihin en ilginç Dünya Kupası organizasyonu olması muhtemel 2022 Katar Dünya Kupası bu heyecanı daha önce hiç yaşamamış olan genç futbolseverler için de çok özel olacak.

Letonya ve Karadağ'a iki farklı öndeyken verilen puanlar hiç şüphesiz puan durumuna baktığımızda canımızı yakıyor ancak seribaşı da olmadığımız kura çekiminde kim gelirse gelsin eleyebilecek güce sahip olduğumuz da bir gerçek.

Şu ana kadar oldukça iyi bir iş çıkartan Kuntz için de gerçek sınav bundan sonra başlıyor.