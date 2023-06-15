Stefan Kuntz, genç orta saha Arda Güler'in A Millî Takım için gelecekteki önemine değindi.

Türkiye A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ay-yıldızlı takımın cuma akşamı oynayacağı Letonya maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Kuntz, Letonya'nın kendilerini zorlayabileceğini belirtirken, görevinin rakiplerin tehlikeli yanlarına önlem almak olduğunu vurguladı.

Ne söylendi?

Tecrübeli hoca, Letonya maçıyla ilgili şunları söyledi:

"Yaklaşık 20 aydır beraber çalışıyoruz. Sahada farklı bir takım, farklı bir kalite göreceğinizi düşünüyorum. Rakibimiz kendisini geliştirdi. Bizim de kendimizi geliştirdiğimizi göstermemiz gerekiyor.

"Letonya fiziksel olarak güçlü bir takım. Yüksek toplarda güçlü olan ve bizi zorlayabilecek bir takım. Ama sonuçta benim görevim bunlara önlem almak ve takımımı en iyi şekilde hazırlamak."

"En az üç rakibimizi geride bırakmamız gerekiyor"

Sıradaki iki maçla ilgili değerlendirmede bulunan Alman teknik direktör, gruptaki durumu şu sözlerle yorumladı:

"Şampiyonaya gitmek istiyorsak en az üç rakibimizi geride bırakmamız gerekiyor. Her ne kadar Uluslar Ligi dolayısıyla Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için bir şansımız olsa da biz bu elemeler üzerinden gitmek istiyoruz."

Kuntz, üzerinde bir baskı hissedip hissetmediğiyle alakalı sorulan soruyu ise, "A Millî Takım seviyesinde baskı her maç için olacaktır. Hem hoca için hem de oyuncularımız için olacaktır. Benim için geçerli kriter sekiz maç tamamlandıktan sonra zirvede olup olmamaktır. Her şey sona erdikten sonra zirvede olmak isterim" sözleriyle yanıtladı.

"Arda Güler, anahtar bir oyuncu olacak"

Kuntz, son dönemin çok konuşulan yıldızı olan Fenerbahçe orta sahası Arda Güler hakkında ise şunları söyledi:

"Arda çok iyi performanslar sergiledi. Son dönemde Fenerbahçe'de ciddi anlamda süre aldı. Kendisini geliştirme fırsatı buldu. Hâlâ geliştirebileceği yönler var. Millî takımda da çok iyi takım arkadaşları var. Birlikte oynayarak onlardan da istifade edecektir.

"Arda, gelecekte A Millî Takım için anahtar bir oyuncu olacaktır."

Türkiye, Euro 2024 Elemeleri D Grubu üçüncü hafta mücadelesinde perşembe günü saat 21.45'te Letonya'ya konuk olacak.