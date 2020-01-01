Stanislav Lobotka Napoli'de

Celta Vigo'lu Stanislav Lobotka, 25 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer oldu.

, 'nun orta saha oyuncusu Stanislav Lobotka'yı 25 milyon euro'ya transfer ettiğini açıkladı.

4,5 yıllık sözleşme imzalayan Lobotka'nın bu süre içerisinde 20 milyon euro + bonuslar kazanacağı öğrenildi.

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Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, transferi kendi sosyal medya hesabından bir fotoğrafla paylaştı.

Yetenekli orta saha oyuncusunun cumartesi gecesi Napoli'nin ile oynayacağı maçta forma giymesi bekleniyor.

Bu sezon Celta Vigo'da 17 maçına çıkan Lobotka, Slovakya Milli Takımı formasını da 23 kez terletti.