Pazartesi öğleden sonra Stamford Bridge, Jesse Derry'nin yaşadığı ciddi bir olayla sarsıldı. Chelsea'nin 18 yaşındaki genç oyuncusu, Nottingham Forest'tan Zach Abbott ile yaşadığı şiddetli çarpışmanın ardından sahada baygın halde kaldı. Birkaç dakikalık müdahalenin ardından sedyeyle sahadan taşındı.

İlk yarı bitiminde Derry için işler tamamen ters gitti. Topu göğsüyle iyi kontrol edemeyen Derry, Abbott ile sert bir çarpışma yaşadı. Chelsea'nin genç yeteneği çenesine o kadar sert bir darbe aldı ki, bilincini kaybederek çimlere yığıldı.

Oyuncular arasında hemen panik yaşandı ve sağlık ekibini sahaya çağırdılar. Viaplay'in yayın ekibi, Derry'nin durumunun henüz netleşmemesi nedeniyle olayın tekrarını göstermedi. Yaklaşık on dakikalık bir tedavi sonrasında sedyeyle sahadan taşınan Derry'nin yerine Liam Delap girdi.

Bu arada hakem Anthony Taylor, Chelsea'ye bir penaltı verdi. Cole Palmer, Chelsea'nin Premier Lig'de neredeyse dokuz saattir süren gol orucuna son verebilirdi, ancak 11 metreden attığı şut Matz Sels tarafından kurtarıldı. Böylece iki takım da ilk yarıyı 0-2'lik skorla tamamladı.