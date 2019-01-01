Sporting Lizbon, stadına Ronaldo'nun adını vermek istiyor

Sporting Lizbon yönetimi, stadyuma Cristiano Ronaldo'nun ismini vermeyi düşünüyor.

Profesyonel futbol kariyerine ülkesinin takımı olan ile başlayan 'nun ismi stadyuma veriliyor.

ekibi, 34 yaşındaki yıldızın futbola veda etmesinin ardından ismini stadyumlarına vermek istiyor.

Haberin devamı aşağıda

Ronaldo, Sporting Lizbon altyapısından yetişerek A takıma yükselmiş ve 1 sezon sonra 2003'te 'a transfer olmuştu. Kulüp yönetimi, akademisinden çıkan en büyük yeteneği onurlandırmak için böyle bir karar üzerine çalışma yapıyor.

Sporting Lizbon Başkanı Frederico Varandos, Tuttosport'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu düşüncemizi rafa kaldırmayacağız ve Ronaldo'nun ismini kulübümüzle ilişkilendirmekten kurur duyarız. Cristiano, her zaman kulüp tarihinin en harika sembollerinden biri oldu ve olmaya da devam edecek. Altyapı duvarlarında Ronaldo'nun tutkusuna, fedakarlığına, disiplinine, liderliğine ve kararlılığına vurgu yapan şeyler astık. Cristiano, tüm zamanların en iyi Portekizli futbolcusu ve tarihin en iyi sporcularından biri."

50 bin kişilik Sporting Lizbon stadyumu, kulübün kurucusu ve ilk üyesi olan Jose Alvalade olarak adlandırılmıştı.