Sporting Lizbon, stadına Ronaldo'nun adını vermek istiyor
Profesyonel futbol kariyerine ülkesinin takımı olan Sporting Lizbon ile başlayan Cristiano Ronaldo'nun ismi stadyuma veriliyor.
Portekiz ekibi, 34 yaşındaki yıldızın futbola veda etmesinin ardından ismini stadyumlarına vermek istiyor.
Ronaldo, Sporting Lizbon altyapısından yetişerek A takıma yükselmiş ve 1 sezon sonra 2003'te Manchester United'a transfer olmuştu. Kulüp yönetimi, akademisinden çıkan en büyük yeteneği onurlandırmak için böyle bir karar üzerine çalışma yapıyor.
Sporting Lizbon Başkanı Frederico Varandos, Tuttosport'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu düşüncemizi rafa kaldırmayacağız ve Ronaldo'nun ismini kulübümüzle ilişkilendirmekten kurur duyarız. Cristiano, her zaman kulüp tarihinin en harika sembollerinden biri oldu ve olmaya da devam edecek. Altyapı duvarlarında Ronaldo'nun tutkusuna, fedakarlığına, disiplinine, liderliğine ve kararlılığına vurgu yapan şeyler astık. Cristiano, tüm zamanların en iyi Portekizli futbolcusu ve tarihin en iyi sporcularından biri."
50 bin kişilik Sporting Lizbon stadyumu, kulübün kurucusu ve ilk üyesi olan Jose Alvalade olarak adlandırılmıştı.