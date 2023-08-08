Kariyerini Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr’da sürdüren Ronaldo, altyapısından yetiştiği Portekiz ekibinden ilginç bir çağrı aldı.

Portekiz Ligi’nde yeni sezonu şampiyonluk hedefiyle açan Sporting Lizbon 2023-2024 sezonunda giyeceği üçüncü formayı tanıtırken, formanın Cristiano Ronaldo’yu onurlandırması dikkat çekti. Estadio Jose Alvalade'ye taşınmasının üzerinden geçen 20 yıla ithafen formanın markasının yazdığı yere “CR7” yazısı yazılırken, bu durum taraftarlardan büyük beğeni aldı.

Zamanda 20 yıllık yolculuk

Sporting, kurucusunun adını taşıyan bir önceki stadında yaklaşık 50 yıl geçirdikten sonra, 2003 yılında bir önceki stadın bitişiğindeki yeni stadına taşınan Sporting Lizbon, Estadio Jose Alvalade’nin açılışı için Manchester United ile oynanan dostluk maçını 3-1 kazanmış, bu karşılaşmada şov yapan Ronaldo karşılaşmanın ardından İngiliz devi tarafından transfer edilmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Bizimle zamanda yolculuk yapın. 6 Ağustos 2003'ten 6 Ağustos 2023'e. Estádio Jose Alvalade'nin 20 yılı ve 5 Ballon d'Or'un ardından, dünyanın en iyileri tek parça halinde birleşti” ifadelerine yer verildi. Tarihinde 19 Primeira Liga şampiyonluğu bulanan Sporting Lizbon son olarak COVID nedeniyle kesintiye uğrayan 2020-2021 sezonunu kazanmıştı.