Sporting CP Sportif Direktörü, Cristiano Ronaldo'nun dönüşü hakkında konuştu: "Ne olacağı bilinmez"

Ronaldo, Sporting Cp ile 31 maça çıkmıştı ve büyük takımların ilgisini hemen çekmişti.

Sporting CP'nin sportif direktörü Hugo Viana, kısa vadede Cristiano Ronaldo'nun gelişine kapıyı kapatıyor. Yıldız oyuncunun Estadio Jose Alvalade'ye dönüşü ise uzun vadede gerçekleşebilir.

Cristiano Ronaldo'nun içinde olduğu birçok transfer söylentisi var.

Jorge Mendes'in Old Trafford'dan ayrılması için hareket ettiği ve Ronaldo'nun yakın zamanda Bayern ve Chelsea ile bağlantılı olduğu bildirildi.

Ne söylendi?

Üçüncü seçenek de ufukta belirdi, daha romantik ama Sporting CP'ye geri dönme olasılığı daha düşüktü.

Sportif direktör Viana Sky Sports'a verdiği demeçte, "Bunun şu anda mümkün olacağını sanmıyorum ama ne olacağını asla bilemezsiniz" dedi.

"Nereye gideceğine karar verebilir, ama asla ne olacağını bilemezsiniz.

Sözleşmesinde bir yıl daha var ve ne karar vereceğini göreceğiz." dedi.

Ronaldo'nun Sporting dönemi

Ronaldo, Sporting CP formasıyla ilk maçına 14 Ağustos 2002'de Laszlo Boloni yönetiminde çıktı.

Inter'e karşı bir Şampiyonlar Ligi eleme maçındaydı ve 17 yıl, altı ay ve dokuz günlüktü.

Sporting Cp ile 31 maça çıktı ve büyük takımların ilgisini hemen çekti.

Sir Alex Ferguson'u büyüledi. 2003 yazında 19 milyon euro karşılığında Manchester United'a gitti. Sporting formasıyla beş gol attı ve altı asist yaptı.

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