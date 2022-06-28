Lewandowski'nin eski menajeri Kucharski, Polonyalı yıldızın neden Barcelona'ya gitmek istediğini açıkladı: "Benzema'dan iyi olduğunu kanıtlamak istiyor"

Bayern Münih ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen eski menajeri, iki takım arasında anlaşmanın sonunda gerçekleşeceğine inanıyor.

Robert Lewandowski'nin eski menajeri Ezary Kucharski, Bayern Münihli forvetin La Liga'da oynama arzusunun yeni bir şey olmadığını ve Karim Benzema'dan daha iyi olduğunu kanıtlamaya kararlı olduğunu açıkladı.

Bavyera ekibi istekleriyle Barcelona'ya zorluk çıkarsa da, bu yaz transfer döneminde Barcelona için forvet bölgesi bir öncelik.

Ne söylendi?

Kucharski, Radio Ser'e verdiği demeçte, "Benzema'dan daha iyi olduğunu kanıtlamak istiyor, bu da Barcelona'ya gitmek için başka bir neden" dedi.

"Lewandowski'nin hayali yok. Onun için futbol oynamak bir meslek ve çok profesyonel. Real Madrid ve Barcelona aynı seviyede."

Bayern Münih ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen eski menajeri, iki takım arasında anlaşmanın sonunda gerçekleşeceğine inanıyor.

Barcelona ve Lewandowski bu transfer için mücadele edecek" dedi.

"Bence Barcelona'ya imza atacak, bence bu mümkün."

Amerika Birleşik Devletleri hayali

Kucharski ayrıca La Liga'da geçirdiği sürenin ardından Lewandowski'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde MLS'ye gitmek istediğini de açıkladı.

Bayern'in sözleşmesini feshetmesi için baskı yapması gerekiyor" dedi. Bayern yetkilileri onun İspanya'ya gitmek istediğini biliyor.

Planı Almanya, ardından İspanya ve kariyerini ABD'de tamamlamaktı" dedi.

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