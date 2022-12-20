Spor Toto Süper Lig ne zaman başlıyor?

2022 Dünya Kupası'nın ardından kulüp futbolu, kaldığı yerden devam ediyor.

Arjantin'in şampiyonluğuyla tamamlanan 2022 Dünya Kupası esnasında ara verilen ligler, Katar'da düzenlenen turnuvanın sona ermesinin ardından yeniden başlıyor.

En son 13 Kasım'da 14. hafta maçlarının oynandığı Spor Toto Süper Lig'de de heyecan kaldığı yerden devam edecek.

Spor Toto Süper Lig ne zaman başlayacak?

Spor Toto Süper Lig, 2022 Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından bu hafta başlayacak. 23 Aralık Cuma akşamı Antalyaspor - Ankaragücü ve Ümraniyespor - Başakşehir karşılaşmaları oynanacak.

24 Aralık Cumartesi akşamı Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken, pazar akşamı ise Beşiktaş, Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Haftanın kapanış maçı ise pazar akşamı Galatasaray ile İstanbulspor arasında, NEF Stadı'nda oynanacak.