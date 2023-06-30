Spor Toto Süper Lig'de 2023-34 sezonu ne zaman başlayacak?

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluğu ile tamamlandı. Sarı-kırmızılıların ardından Fenerbahçe ikinci sırada yer alırken Beşiktaş ise sezonu üçüncü sırada bitirdi.

Ligin sona ermesinin ardından gözler transfer dönemine çevrilirken, bir yandan da yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Futbolseverler plajlarda biralarını yudumlarken 2023-24 sezonunun başlamasını dört gözle bekliyor. Peki yeni sezon ne zaman başlayacak?

GOAL Türkiye, bildiriyor.

Süper Lig'de 2023-34 sezonu ne zaman başlayacak?

7 Haziran 2023'te oynanan maçların ardından Süper Lig'de 2022-23 sezonu tamamlanırken, ligde bir sonraki sezonun ne zaman başlayacağı da belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayınladığı bildiriye göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de sezon, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak.

Süper Lig'de 2023-24 sezonu ne zaman bitecek?

Süper Lig'de 2023-24 sezonunun bitiş tarihi ise 19 Mayıs 2024 olarak belirlendi. 2024 yılında oynanacak olan UEFA Avrupa Şampiyonası sebebiyle lig normal tarihlerden biraz daha erken bitecek. Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecek.