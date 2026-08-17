Spalletti: Birinci sınıf bir kaleciyle anlaştık

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Allianz Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında Juventus U23 takımını yendikten sonra memnuniyetini dile getirdi. Bu maç, takımın Serie A'daki yolculuğuna Frosinone karşısında başlamasına birkaç gün kala oynandı.

Spalletti, maçın ardından "Sky Sport" kanalına şunları söyledi: "Maçtan memnun muyum? Bugün daha uzun süre oynamak istiyorduk, ancak antrenman yapmak da gerekiyordu; önümüzdeki günlerde de çalışmaya devam edeceğiz."

İtalyan teknik adam, kaleci Guglielmo Vicario transferi hakkında ise şöyle konuştu: "Memnunum, kendisi hedeflediğimiz isimlerden biriydi. Bazı konular beklediğimizden daha uzun sürdü, ancak aramıza katılmasından mutluyuz."

Sözlerine şöyle devam etti: "Onu çok iyi tanıyorum. Tecrübeli bir kaleci ve olgunluk aşamasına ulaştı. Tottenham'daki son dönemi yeterince olumlu geçmedi, ancak birinci sınıf bir kaleciyle anlaştığımıza inanıyoruz." Bu açıklamalar, gazeteci Gianluca Di Marzio'nun sitesinde yer aldı.

Spalletti, Juventus'a yeni katılan Kolombiyalı defans oyuncusu Jhon Lucumí'yi de övdü ve şunları belirtti: "Mümkün olduğunca güçlü ve kendilerinden beklenen rolleri yerine getirebilecek oyuncular bulmaya çalıştık; Lucumí'nin bu niteliklere sahip olduğundan eminiz."

Şöyle devam etti: "Bizi bekleyen sezonda, ilk on birde yer almak için rekabet edebilecek daha fazla sayıda oyuncuya ihtiyacımız var."

Takımın sezon başlamadan önceki durumu hakkında ise Spalletti şunları söyledi: "Herkesin yaklaşımında ve gelişme isteğinde olumlu bir tavır sergilediğini görüyorum. Geçtiğimiz haftalarda yaptığımız çalışmayı ortaya koymamıza olanak tanıyan bir durumdayız."

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