Sözleşmesi bitmek üzere: Avrupa devi İbrahim Diaz'ın peşine yeniden düştü

Bugün yayımlanan bir basın raporu, bir Avrupa devinin Real Madrid'in yıldızı Faslı Brahim Diaz'ı kadrosuna katma isteğini ortaya koydu.

Diaz, Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'de az forma şansı bulmaktan muzdarip; bu sezon yalnızca 4 maça yayılan 178 dakika sahada yer aldı.

Diaz, geçtiğimiz yaz Real Madrid'den ayrılması için birçok teklif aldı, ancak sonunda Kraliyet kulübünde kalmaya devam etti.

Juventus, geçtiğimiz yaz Faslı oyuncuyu kadrosuna katmak için gerçekten çaba gösterdi; hatta menajeri aracılığıyla Real Madrid ile bir görüşme ayarlamaya çalıştı, ancak Diaz teklifi reddetti.

Brahim'in Real Madrid ile sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar uzanıyor ve aylardır sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak üzere sözlü bir anlaşması bulunuyordu, ancak bu adım henüz resmileşmedi.

"Tuttosport" gazetesi, Juventus'un pes etmediğini ve Diaz'ı İtalyan kulübünün gelecekteki hedefleri arasına koyduğunu belirtti.

Gazete, Diaz'ın hâlâ Juventus'un bir numaralı hedefi olduğunun altını çizdi; İtalyan kulübü, özellikle oyuncu Real Madrid ile sözleşmesini uzatmazsa, Faslı yıldızı yeniden kapmayı deneyecek.