Haaland, Manchester City'nin Southampton maçındaki yenilgisi sırasında "b**tan bir Rickie Lambert" olarak damgalandı.

NE OLDU? Son Premier Lig şampiyonuna karşı 2-0'lık şaşırtıcı zafer, Southampton'ı Carabao Cup'ta yarı finale taşıdı ve City, St Mary's'te alışılmadık şekilde 90 dakika boyunca rakip kaleye tek bir isabetli şut bile kaydedemedi. Haaland, Pep Guardiola tarafından 56. dakikada oyuna dahil edildi, ancak Norveçli golcü de duruma çare olamadı. Soton taraftarları ise Haaland'ı kulüp ikonu Lambert ile karşılaştırmaktan büyük zevk aldı.

DAHA BÜYÜK RESİM: Southampton adına 117 gol atan ve güney sahilinde geçirdiği beş yıllık dönemde 235 maça çıkan Lambert, Haaland'a dair esprilerden haberdar olduktan sonra sosyal medyada şöyle bir paylaşımda bulundu: "Kendisini geliştirmek için hâlâ zamanı var!"

SIRADA NE VAR? 2014'te Liverpool'a gitmek için Southampton'dan ayrılan İngiltere Millî Takımı'nın eski oyuncusu Lambert, St Mary's'te Haaland'la alay eden Saints taraftarlarının komik tarafını görebildi. Ancak şu gerçekten de kaçış yok: Nathan Jones'un ekibinin, Premier Lig tablosunda dibe vurduktan sonra bu düzeyde performansı daha düzenli bir şekilde sergilemesi gerekiyor.