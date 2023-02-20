Southampton'da oldukça kötü geçen bir dönemin ardından görevine son veirlen Nathan Jones, mutluluğu 12. Lig'de futbol oynayarak buldu.

Premier Lig takımlarından Southampton'daki görevine son verilen genç teknik direktör Nathan Jones, görevine son verilmesinin bir hafta sonrasında İngiltere 12. Lig takımlarından Cranborne FC formasıyla sahaya çıktı. 49 yaşındaki futbol adamı yeni takımının 4-0 yendiği maçta bir de asist yaparken, kısa sürede sakatlanıp oyundan çıktı.

Cranborne FC ile ilk maçında takımının maçtaki açılış golünde pası veren isim olan Jones, soldan yaptığı ortayla golün hazırlayıcısı oldu.

Hem yeni hem eski takımı kazandı

Birçok futbolsever Jones'un bir haftada Premier Lig teknik direktörlüğünden, 12. Lig oyunculuğuna geçişini çılgınca bir hikaye olarak nitelendirirken, bu durum Ada basınında da büyük ilgi gördü.

Daily Echo muhabiri Alfie House'un aktardığı bilgiye göre Cranborne takımında forma giyen bir oyuncuyla yakın arkadaş olan Jones, takıma yardımcı olmak istedi.

Cranborne bu galibiyetle ligde dördüncü sıraya yükselirken, Southampton ise Jones olmadan çıktığı ilk maçta Cumartesi günü deplasmanda karşılaştığı Chelsea'yi tek golle geçti.