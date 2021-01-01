Tuchel: Sosyal medyayı okumuyorum

Chelsea Menajeri Thomas Tuchel, sosyal medyada yapılan iyi veya kötü hiçbir yorumu okumadığını belirtti

Frank Lampard'ın ardından Chelsea'de göreve gelen Thomas Tuchel, Skysports'a açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadaki yorumları okumadığını belirten Alman teknik adam, "Sosyal medyada hiç hakaret okumuyorum çünkü hiçbirine bakmıyorum. Telefonumu sosyal ağlar için kullanmıyorum. Bu konuda kendimi eğittim" diye konuştu.

Tuchel ayrıca, "İyi veya kötü hiç bir yorumu okumuyorum. Günlerce telefonsuz yaşayabiliyorum. Telefonsuzken de bir şeylerden geri kaldığımı hissetmiyorum" diye vurguladı.

2020/2021 sezonuna PSG'de başlayan Thomas Tuchel daha sonra görevinden ayrılmıştı. Genç teknik adam Lampard'ın ardından Chelsea'de göreve başlamıştı. Tuchel yönetiminde Chelsea sahaya çıktığı 4 maçta 3 galibiyet alırken 1 de beraberlik yaşamıştı.

İngiliz devi Chelsea, Premier Lig'de 39 puanla 5. sırada yer alıyor.