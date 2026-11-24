Al Ahly'de görevden almalar her zaman yenilgi yüzünden gelmiyor. Bazen sebep çok daha derinde yatıyor. Medya figürü Ahmed Shobeir de bunu, Mısır ekibi Al Ahly'nin Pyramids'e 2-0 yenilmesinin ardından Faslı teknik direktörü Hussein Ammouta ve yardımcı ekibini görevden aldığını duyurmasından yalnızca birkaç saat sonra ortaya koydu.

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Herkes Ammouta'nın gidişinin doğrudan nedeninin Pyramids yenilgisi olduğunu düşünürken Shobeir tüm beklentileri altüst etti. Shobeir'e göre sorun ne sonuçlardaydı ne de yönetimde; sorun sahada görünmeyen ama her takımı içten içe çökerten bir şeydi: Oyuncuların teknik direktöre inanmaması.

Al Ahly, teknik direktörünün geleceğine dair tartışmalara son noktayı koydu ve salı sabahının erken saatlerinde görevden alındığını resmen açıkladı. Yönetim, takımı önümüzdeki dönemde çalıştıracak yeni bir teknik direktör seçmek için hızla harekete geçti. Bu dönem ise hiçbir gecikmeyi ya da riski kaldıracak gibi değil.

Al Ahly, resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi : "Kulüp, teknik direktör Hussein Ammouta ve yardımcı ekibine A takımın sorumluluğunu üstlendikleri dönem için teşekkür etti." Açıklamada ayrıca kararın, futbol işlerini denetlemekle görevlendirilen kulüp başkan yardımcısı Yassin Mansour ile yönetim kurulu üyesi Sayed Abdel Hafeez'in sunduğu vizyon doğrultusunda alındığı belirtildi.

Açıklamada, Mansour ve Abdel Hafeez'in önümüzdeki birkaç saat içinde göreve getirilebilecek alternatif adayları sunacağı da eklendi. Bu, yönetimin kararı bir süredir değerlendirdiğine ve yalnızca Pyramids maçının sonucunu beklemediğine açık bir işaret.

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Ancak hikâyenin tamamı Ahmed Shobeir'den geldi. Shobeir, "X" hesabından sosyal medyayı ayağa kaldıran bir paylaşım yaptı ve şunları yazdı: "Ammouta'nın Al Ahly'den ayrılması neden kaçınılmazdı? Arkadaşlar, oyuncular için en kötü şey hocaya inanmamaktır!"

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Shobeir şöyle devam etti: "Herkes onun çok terbiyeli ve son derece saygılı biri olduğunu söylese de teknik anlamda oyuncularla Ammouta arasında uyum yoktu. İşler her geçen gün büyüdü, sonunda Pyramids yenilgisine kadar geldik. Ondan sonra da artık devam etmesi çok zorlaştı."

Shobeir bu sözlerle asıl krizi özetledi. Herkesin tanıklığına göre Ammouta saygılı ve terbiyeli biriydi; onunla ne ahlaki ne de idari bir anlaşmazlık vardı. Ancak soyunma odasında belirgin bir teknik uçurum söz konusuydu. Oyuncular onun fikirlerine inanmadı, yöntemine güvenmedi. Her geçen gün bu uçurum derinleşti ve sonunda geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaştı.

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Al Ahly, Pyramids karşısında Afrika şampiyonuna hiç yakışmayan, son derece sönük bir görüntü verdi. Bu yenilgiyle puanı 20'de kalan takım, Mısır Ligi'nde üçüncü sıraya geriledi. Pyramids ise puanını 27'ye çıkararak zirvedeki yerini korudu. Ezeli rakip Zamalek de aynı haftada El Gouna'yı 2-1 yenerek 22 puanla ikinci sıraya yükseldi.