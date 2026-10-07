Yedi sayısı, Giovanni Reyna’nın son yıllardaki futbol yolculuğunda dikkat çekici bir ikili rol oynuyor. Bir yandan, sonsuza dek geride kalması istenen, aksiliklerle dolu son derece zorlu bir dönemi simgeliyor. Diğer yandan ise, eski BVB harika çocuğunun bugününde giderek büyüyen büyük umut payını temsil ediyor.

Çünkü Reyna, sonunda yeniden kalıcı biçimde doğru yola girmek adına iyi bir süreçten geçiyor. Yaz aylarında bir dönem geleceğin süperstarı olarak görülen oyun kurucu, Bundesliga’ya sırtını dönmüş ve Ligue 1 ekibi Racing Strazburg’a transfer olmuştu. Sadece üç milyon euro bonservis bedeli karşılığında - oysa 23 yaşındaki oyuncunun piyasa değerinin normalde bunun kat kat üzerinde olması istenirdi. Ve yeteneği göz önüne alındığında da olması gerekirdi.

Ancak Borussia Dortmund’daki çıkış sezonunun ardından, henüz 17 ve 18 yaşlarındayken dönemin teknik direktörü Lucien Favre yönetiminde BVB’de ilk 11’in değişmez isimlerinden biri olduğu dönemin sonrasında her şey bambaşka gelişti. Bunun başlıca nedeni ise kariyerinin o erken zirve döneminin ardından sık sık sakatlık şanssızlığıyla boğuşmasıydı.

Giovanni Reyna’nın çileli dönemi: 30 ayda sadece yedi lig maçına ilk 11’de başladı

Kasım 2022’nin ortasında kutladığı 20. yaş günü ile 2024/25 sezonunun sonu arasındaki yaklaşık iki buçuk yıllık süreçte Reyna, ligde sadece yedi maça ilk 11’de çıktı. Tekrar etmek gerekirse: 30 ayda ilk 11’de sadece yedi lig maçı. Dortmund’dan 2024’ün ilk yarısında Nottingham Forest’a kiralanması da olumlu bir dönüş etkisi yaratmadı. Formu neredeyse sürekli beklentilerin altında kaldı, özgüveni ise giderek düştü.

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Özellikle kas sakatlıkları, son derece yetenekli ABD’li oyuncuyu düzenli olarak geriye itti. Her defasında yeniden dönüş yapabilmek için büyük çaba harcamak zorunda kaldı, vücudu bu kadar çok sakatlık sorununun bedelini ödedi. Ve özellikle kendisi için çok önemli olan maç ritmi konusunda, BVB döneminin ardından Borussia Mönchengladbach’ta en iyi ihtimalle inişli çıkışlı bir yıl geçiren ve oradan ağustos ayında Strazburg’a geçen Reyna ancak hayal kurabiliyordu.

Reyna, yeniden yükselişe geçtiği bu dönemde The Athletic’e göre şöyle dedi: "İnsanlar bazen dinlenmenin yükü yönetmek için iyi bir yol olduğunu düşünüyor. Ama ben, mümkün olduğunca çok süre aldığımda ve ideal olarak ilk 11’de başladığımda en iyi şekilde yeniden form tutuyorum. Ve giderek daha da güçleniyorum."

Giovanni Reyna kişisel rekor kırdı

Böylece yeniden yedi sayısına dönmüş oluyoruz, bu kez olumlu anlamda. Reyna, ağustos sonu ile ekim başı arasında kulübü ve milli takım adına art arda yedi kez ilk 11’de yer aldı. Bu bir kişisel rekordu; profesyonel kariyerinde daha önce hiç üst üste bu kadar sık maça ilk 11’de başlayamamıştı. Ve çarşambaya bağlayan gece Kanada’ya karşı ABD formasıyla oynanan hazırlık maçındaki 1-0’lık galibiyette üst üste sekizinci kez ilk 11’de görev alarak çıtayı daha da yükseltti ve yeni bir rekora imza attı.

Reyna, geçen hafta sonu ABD’nin Meksika’yı hazırlık maçında 3-0 yendiği karşılaşmadaki ikna edici performansının ardından, "Yavaş yavaş tamamen yeniden kendim olmaya başladığımı hissediyorum" dedi. Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino’nun güvenini her zaman hissetti; Pochettino zor zamanlarında da onu yüzüstü bırakmadı ve kulübündeki sorunlarına rağmen geçen yazki ev sahibi Dünya Kupası için Reyna’yı kadroya çağırdı.

Pochettino, eylül sonundaki Peru (4-1) ve Şili (4-2) hazırlık maçlarında birer asist yapan ofansif orta saha oyuncusu için, "Benim için o harika bir oyuncu. Oyunu üst düzeyde anlıyor" dedi. Pochettino, Reyna’nın paslaşma oyunundaki yüksek kalitesini, olağanüstü ilk dokunuşunu ve dar alandaki top hakimiyetini öne çıkardı.

Eski BVB yıldızı Giovanni Reyna’nın Racing Strazburg başlangıcı nasıl geçti?

ABD formasındaki iyi performanslarının temelini Reyna, 2031’e kadar sözleşme imzaladığı Strazburg’daki başlangıcıyla attı. Kısa sürede ilk 11’e girdi, teknik direktör Hugo Oliveira’nın güvenini hissediyor ve onun 4-3-3 sisteminde iki sekiz numaradan biri olarak vazgeçilmez durumda. Şu ana kadar çıktığı beş maçta Fransa’nın kuzeydoğusundaki yeni kulübü adına bir gol de atan Reyna, eylül başında Troyes deplasmanında alınan 6-2’lik farklı galibiyette skora katkı yaptı.

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Sürekli yaşadığı sakatlık problemlerinin futbolcu ruhunda açtığı zihinsel yaraları eski Bundesliga oyuncusu artık geride bıraktı. Üst düzey futbol için fiziksel olarak gerçekten uygun olup olmadığına dair şüpheler son yıllarda ona sıkıntı verdi. Reyna bugün ne mutlu ki, "Bunu artık hiç düşünmüyorum" diyebiliyor. "Onu geride bıraktım."

Reyna 23 yaşında hâlâ genç, ancak aynı zamanda şimdiden çok fazla deneyime sahip; erken gelen başarıyı da profesyonel futbol hayatının karanlık yönlerini de biliyor. Hem Strazburg’da hem de ikisi de çok genç olan milli takımda artık daha tecrübeli isimler arasında yer alıyor, gençlere liderlik edebiliyor ve bu rolde kendini iyi hissediyor gibi görünüyor. Ve Reyna’nın potansiyeli düşünüldüğünde, şu anda belki de görkemli bir yeniden doğuşun henüz başlangıcına tanıklık ediyoruz.