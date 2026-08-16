Barcelona, İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'nin transferi konusunda Manchester City ile prensipte anlaşmaya vardı. Bu transfer, 2024 Ballon d'Or ödülünün sahibinin geleceğini netleştirmeye çok yaklaşıyor.

Barcelona, 30 yaşındaki Rodri'nin transfer imkânını, oyuncunun "Camp Nou"ya taşınma konusunda olumlu yaklaşım sergilemesinin ardından değerlendirmeye başladı. Aynı dönemde Real Madrid de oyuncuyu kadrosuna katma ihtimalini gözden geçiriyordu.

Kişisel şartların transferin tamamlanması önünde bir engel oluşturmaması bekleniyor. Zira Barcelona, Rodri'ye dört yıl süreli bir sözleşme teklif etti; İspanyol milli oyuncu ise önündeki diğer seçenekler yerine Katalan kulübüne gitmeyi tercih ediyor.

Barcelona, Manchester City'nin oyuncunun ayrılığına onay vermek için yaklaşık 80 milyon euro talep ettiğine dair işaretler almasının ardından, 7 Ağustos'ta yaklaşık 45 milyon euro ve ek primlerden oluşan bir ilk teklif sunmuştu.

İngiliz "The Athletic" gazetesi şunları aktardı: "Manchester City, başlangıçta 60 milyon euro alacak; buna ek olarak, oyuncu İngiliz kulübüyle sözleşmesinin son aylarına girmiş olsa da, transferin toplam değerini 76,5 milyon eurodan fazlasına çıkarabilecek ek prim ve bonuslar da eklenecek."

Rodri, Manchester City ile sözleşmesinin son yılına girdi ve kulüple sözleşmesini uzatma isteği göstermedi. Bu durum, İngiliz ekibinin yönetimini mevcut transfer döneminde oyuncunun ayrılığından mali açıdan yararlanma imkânını değerlendirmeye yöneltti.

Barcelona'ya transferinin gerçekleşmesi hâlinde Rodri, Manchester City'deki başarılı deneyiminin ardından İspanya La Liga'ya geri dönecek ve Katalan ekibinin kadrosunda İspanya Milli Takımı'ndaki takım arkadaşlarından çok sayıda oyuncuya katılacak.

Rodri, Barcelona'da 2026 Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı kadrosundan yedi oyuncuyla bir arada olacak. Bu oyuncular şöyle: Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gavi, Dani Olmo, Pedri ve Lamine Yamal.

Rodri, Dünya Kupası'ndaki serüveninde İspanya Milli Takımı ile öne çıkan bir rol üstlenmiş ve turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü alarak dünyanın en önemli orta saha oyuncularından biri olarak konumunu pekiştirmişti.

Barcelona'nın Rodri'yi kadrosuna katma girişimi, Hollandalı Frenkie de Jong'un sağ dizinde iç yan bağ yırtığı yaşamasının ardından uzun süre takımdan uzak kalacak olması nedeniyle geliyor.

Teknik direktör Hansi Flick, İspanyol oyuncunun oyun kurma, top kapma ve maçların temposunu kontrol etme yetenekleri sayesinde, Rodri'nin gelişinin Barcelona'nın orta sahasına daha fazla güç ve denge katmasını umuyor.

Manchester City, Rodri sonrası döneme hazırlanıyor

Buna karşılık Manchester City, geçtiğimiz temmuz ayında İngiliz Elliot Anderson'ı Nottingham Forest'tan 116 milyon sterlin bedelle transfer etmesinin ardından, orta sahasını güçlendirmeye çoktan başladı.

İngiliz kulüp ayrıca, Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkat çeken 18 yaşındaki Lille oyuncusu Faslı Ayoub Bouaddi'yi transfer etmeye çalışıyor.

Rodri, 2019 yılında Atletico Madrid'den Manchester City'ye katılmış ve kulüpteki kariyeri boyunca dört Premier Lig, iki FA Cup, üç Lig Kupası şampiyonluğunun yanı sıra bir Şampiyonlar Ligi kupası kazanmayı başarmıştı.

Rodri, Manchester City'nin 2023 yılında Şampiyonlar Ligi kupasını kazandığı golün de sahibiydi; finalde Inter Milan karşısında galibiyet golünü kaydetmişti. Oyuncu, Manchester City forması altında 298 maça çıktı; bu maçlarda 28 gol atıp 32 asist yaptı. Şimdiyse Barcelona forması giymeye yaklaşırken İngiliz kulüpteki kariyeri sona yaklaşıyor.