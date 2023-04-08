Tottenham’ın Güney Koreli yıldızı tüm Asyalı futbolcular için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Tottenham’ın Güney Koreli forveti Son Heung-Min takımının Brighton’u 2-1 yendiği karşılaşmada attığı golle Premier Lig’deki gol sayısını 100’e yükseltti. Premier Lig’de 100 gole ulaşan ilk Asyalı futbolcu olan Son böylece futbol tarihine geçmiş oldu. Ceza sahası dışından attığı golle bu büyük başarının altına imzasını atan yıldız oyuncu, maç sonrası da büyük bir mutluluk yaşadı.

Son ne söyledi?

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Son, “Umarım bütün Asyalı oyuncular ve özellikle de Güney Koreliler bu başarımın ardından kendilerinin de bunu başarabileceklerine inanırlar. Asya’yı temsil etmek ve genç oyunculara yardım ederek, örnek olmak gibi büyük bir sorumluluk taşıyorum. Asyalı oyuncuların Premier Lig’de başarılı olabileceklerine olan inançlarının artmasını istiyorum” dedi.

Tottenham’a 2015 yılında Bayer Leverkusen’den transfer edilen Son kısa süre içerisinde taraftarların en sevdiği oyunculardan birine dönüştü. 2019-2020 sezonunda attığı golle Puskas Yılın Golü ödülünü kazanan Son, 2021-2022 sezonunda ise ligi 23 golle tamamladı ve gol krallığı ödülünü Liverpool’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah ile paylaştı. Toplamda 100 Premier Lig golüne ulaşan Son, lig tarihinin en golcü 33. oyuncusu oldu.