Paris Saint-Germain, Lyon'u konuk ettiği maçı 2-0'lık skorla kazanarak Fransa Ligi'ndeki rakiplerine güçlü bir mesaj gönderdi. Üstünlüğünü teyit etmek için yalnızca 12 dakikaya ihtiyaç duyan Parisliler, puan cetvelinin zirvesine yerleşirken dikkat çeken galibiyet serisini de sürdürdü.

Paris ekibi, Pazartesi akşamı Parc des Princes Stadı'nda konuk ettiği Lyon'u Fransa Ligi'nin sekizinci haftası kapsamında oynanan müsabakada 2-0 mağlup etti.

İspanyol teknik direktör Luis Enrique'nin öğrencileri karşılaşmayı belirlemek için son dakikalara kadar beklemek zorunda kaldı. Senny Mayulu, 72. dakikada skoru açarken, Mika Gotz 84. dakikada ikinci golü ekleyerek ev sahibine önemli bir galibiyet getirdi.

Bu galibiyetle Paris Saint-Germain, puanını 17'ye çıkararak Fransa Ligi'nde zirveye yerleşti ve ikinci sıradaki Rennes'in bir puan önüne geçti. Buna karşılık Lyon'un puanı 14'te kalarak beşinci sırada yer aldı; takım, sıralamada üçüncü ve dördüncü sıradaki Lille ile Monaco'nun bir puan gerisinde bulunuyor.









Fransız "Stats Foot" ağı, Paris Saint-Germain'in maçları ikinci yarıda belirleme yeteneğini yansıtan dikkat çekici bir istatistik ortaya koyarak, takımın bu sezon Fransa Ligi'nde attığı 16 golden 13'ünü 60. dakikadan maçların sonuna kadar olan bölümde kaydettiğini belirtti.

Ağ ayrıca Paris Saint-Germain'in oynadığı son 8 resmi maçı kazandığını ve böylece 10 maçlık art arda galibiyet elde ettiği Ocak-Mart 2025 döneminden bu yana en iyi galibiyet serisine ulaştığını ekledi.















