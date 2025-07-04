SON DAKİKA: Victor Osimhen'in yeni takımı duyuruldu!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in anlaşma sağladığı takım belli oldu.

Galatasaray, Leroy Sane’nin transferinin ardından gözünü Victor Osimhen’e çevirdi. Galatasaray yıldız futbolcunun bonservisini almak için var gücüyle uğraş veriyor.

Victor Osimhen geçtiğimiz sezon sergilediği performansla adeta parmak ısırttı. Nijeryalı santrfor, bir sezonda Galatasaray taraftarının sevgilisi oldu.

Nijeryalı oyuncu geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 41 maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu 41 karşılaşmada 37 gol atıp sekiz asist yaptı.

Haberin devamı aşağıda

İtalyan basınından olay iddia

Öte yandan Victor Osimhen’le İtalyan basınında yeni bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu haber gündeme bomba gibi düştü.

La gazetta dello Sport'ta yer alan haberde Victor Osimhen'in, Juventus'la anlaşma sağladığı iddia edildi. Haberde, "Osimhen'e gelince, oyuncuyla anlaşmaya çoktan varıldı: santrafor Torino'ya gitmeye çoktan onay verdi, ancak daha sonra Napoli ile pazarlık yapılması gerekecek. 75 milyonluk serbest kalma maddesi temmuz ortasında sona eriyor." denildi.