La Liga devi Real Madrid, tüm sezon boyunca hayalini kurduğu genç orta saha oyuncusu Bellingham'a kavuşuyor.

NE OLDU? The Athletic'ten David Ornstein'a göre Madrid, 19 yaşındaki oyuncu için Dortmund'a 100 milyon Euro'nun üzerinde (86 milyon £/107 milyon $) ödeyecek.

Her iki kulübün tarihindeki en yüksek transfer ücretlerinden biri olduğuna inanılıyor ve bu da Bellingham'ın önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinin ardından Madrid'e imza atacığını gösteriyor.

BÜYÜK RESİM: Bellingham, Bundesliga'da Sezonun Oyuncusu ödülünü layık görülürken İngiltere Milli Takımı'nın menajeri Gareth Southgate'in de takdirini kazandı.

Liverpool, astronomik bonservis bedeli nedeniyle İngiliz orta saha oyuncusundan vazgeçerken Manchester City de Bellingham'ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyordu.

Ancak Madrid, bu transfer yarışında elini çabuk tutarak yıldız orta saha oyuncusunu dev takımların elinden kaptı.

VE DAHA FAZLASI: Bellingham, Dortmund'a çoktan veda etmişti ve bildirildiğine göre Madrid'de bir ev arıyordu.

Madrid orta sahasında şiddetli bir rekabet sürerken Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Fede Valverde gibi oyuncularla forma rekabeti vermek zorunda kalacak.

VE DAHA FAZLASI: Bellingham, çok kısa bir süre sonra Avrupa'nın dev takımı Real Madrid ile sözleşme imzalayacak.