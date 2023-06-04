Fransız yıldız Benzema ile efsanesi olduğu Real Madrid'in yolları ayıldı.

NE OLDU? Real Madrid, Benzema'nın sezon sonunda sözleşmesi sona erdiğinde kulüpten ayrılacağını doğruladı. Fransız oyuncu, Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif aldı ve Cristiano Ronaldo'nun şu anda oynadığı lige katılmak için ülkeye gidebilir.

BÜYÜK RESİM: Bu haftanın başında, Benzema'nın kendisine iki yıl boyunca 400 milyon € (346 milyon £/439 milyon $) teklif ettikten sonra Al-Ittihad'a transfer olmayı planladığı bildirildi.

Ancak, bu transferi erteleyip Bernabeu'da kalacağı söylendi. Yine de Benzema, kulüp taraftarlarına veda etmek için bir basın toplantısı planlarken ipuçları verdi.

Real, Salı günü başkan Florentino Perez'in hazır bulunacağı bir veda töreni düzenleyeceğini doğruladı.

Benzema, kulübe 2009 yılında katıldı ve şimdiye kadarki en fazla gol atan ikinci golcüsü oldu ve bu arada çeşitli kupalar kazandı; La Liga'yı dört kez, Şampiyonlar Ligi'ni beş kez kaldırırken 2022'de Ballon d'Or'u da kazandı.

NE SÖYLEDİLER: Real'den yapılan açıklamada, "Real Madrid Futbol Kulübü ve kaptanımız Karim Benzema, kulübümüzdeki bir oyuncu olarak muhteşem ve unutulmaz dönemini sona erdirmek için anlaştılar.

"Real Madrid, halihazırda en büyük efsanelerimizden biri olan bir oyuncuya minnettarlığımızı ve sevgimizi göstermek istiyor.

"Karim Benzema'nın Real Madrid'deki kariyeri, davranış ve profesyonelliğin parlak bir örneği oldu ve kulübümüzün değerlerini temsil etti. Karim Benzema, geleceğine karar vermeyi hak ediyor.

"Madridistalar ve dünyanın dört bir yanındaki tüm taraftarlar, onu kulübümüzün en büyük ikonlarından biri ve dünya futbolunun en büyük efsanelerinden biri yapan büyülü ve eşsiz futbolunun tadını çıkardı" denildi.

VE DAHA FAZLASI: Real Madrid, yaptığı açıklamaya şunları ekledi:

"Real Madrid onun evi ve her zaman öyle kalacak ve ona ve tüm ailesine hayatının bu yeni döneminde en iyi dileklerimizi sunuyoruz.

"Gelecek Salı, 6 Haziran'da Karim Benzema'ya kurumsal bir saygı ve veda eylemi, başkanımız Florentino Perez'in katılacağı Real Madrid Sport City'de gerçekleşecektir."

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty Images

Getty Images

REAL İÇİN SIRADA NE VAR? Tottenham'dan Harry Kane'i transfer etmek için çalışmalarını sürdüren Madrid, Benzema'nın ayrılığının ardından vites yükseltebilir.