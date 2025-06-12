SON DAKİKA: Kevin De Bruyne'yi resmen açıkladılar! İşte yeni takımı

Belçikalı Kevin De Bruyne, Manchester City'de geçirdiği uzun yılların ardından resmen Napoli'ye transfer oldu.

Avrupa futbolunun en yaratıcı orta sahalarından biri olan Kevin De Bruyne, sürpriz bir kararla Napoli’ye transfer oldu.

Manchester City’de geçirdiği 10 başarılı sezonun ardından Belçikalı yıldız, Serie A temsilcisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Napoli yönetimi, teknik direktör Antonio Conte'nin isteği doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için önemli bir hamle yaptı.

Haberin devamı aşağıda

Kevin De Bruyne'nin Napoli'den yıllık 5 milyon euro + bonuslar kazanacağı söyleniyor.

Kevin De Bruyne'nin deneyimi ve oyun vizyonunun, Conte'nin sisteminde kilit rol oynaması bekleniyor.

Belçikalı, Manchester City'de geçirdiği 10 sezonda 6 Premier Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 İngiltere Lig Kupası, 3 İngiltere Süper Kupası ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.