SON DAKİKA: Bursaspor - Diyarbekirspor maçında olaylar!

Bursaspor - Diyarbekirspor maçında saha karıştı, futbolcular birbirine girdi!

Bursaspor ile Diyarbekirspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından olaylar çıktı. İki takım oyuncuları birbirine girerken, tribünlerden de yabancı madde yağdı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta mücadelesinde Bursaspor ile Diyarbekirspor, Bursa’da karşı karşıya geldi.

Yüzüncü Yıl Atatürk Sütaş Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Diyabekirspor, 2-0 kazandı. 25. Dakikada Yasin Dülger ile öne geçen konuk ekip, 82’de Bünyamin ile farkı ikiye çıkardı. Mücadele, Diyarbekirspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maç bitti saha karıştı!

Mücadelenin son düdüğünün ardından Bursa’da saha karıştı. Diyarbekirsporlu Bünyamin Yürür ile Çağatay Yılmaz arasında yaşanan gerginliğin ardından kavgaya iki takım oyuncuları da dahil oldu.

Uçan tekmeler, yabancı maddeler!

Maçın ardından iki takım oyuncuları birbirine girince tribünlerden de sahaya yabancı madde yağdı. Araya giren emniyet güçleri, futbolcuları sakinleştirmekte zorlandı. Kavga esnasında bir Bursasporlu futbolcunun uçan tekme attığı görüntülere yansıdı.

5 kırmızı kart!

Sahada yaşanan olayların ardından iki takıma toplam beş kırmızı kart çıktı. Bursaspor’dan Çağatay Yılmaz ile Bilal Güney, Diyarbekirspor’dan ise Bünyamin Yürür, Cem Çelik ve Serhat Çalışan kırmızı kart gördü.